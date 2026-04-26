Россия и КНДР договорились о долгосрочном военном сотрудничестве

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ын, на которых стороны обсудили развитие военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, сообщает РИА Новости.

По итогам встречи Белоусов заявил, что взаимодействие планируется перевести на долгосрочную основу. В частности, стороны готовы уже в этом году подписать план военного сотрудничества на период 2027–2031 годов. Он также отметил, что двусторонние отношения сейчас находятся на высоком уровне и продолжают развиваться, а текущий год ожидается насыщенным контактами по различным направлениям.

В ходе визита глава российского военного ведомства вручил ордена Мужества корейским военнослужащим, которые, по его словам, проявили отвагу при выполнении задач в Курской области.

"Мужество, отвага и готовность встать несокрушимой стеной на пути любых угроз всегда отличали корейских воинов. И сегодня, глядя на вас, мы с уверенностью можем сказать: славные традиции легендарных предков, традиции доблести и чести находятся в надежных руках", - сказал Белоусов.