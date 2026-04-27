Мировые военные расходы обновили рекорд

Глобальные расходы на оборону в 2025 году достигли нового максимума — $2,887 трлн. Такие оценки приводит Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI), пишет РБК. Отмечается, что военные бюджеты растут уже 11-й год подряд, а за последнее десятилетие увеличились более чем на 40%.

Основная часть затрат приходится на ограниченное число стран: около 80% всех расходов обеспечивают 15 государств. Лидерами остаются США, Китай, Россия, Германия и Индия — вместе они формируют свыше половины мирового военного бюджета.

США по-прежнему занимают первое место с расходами в $954 млрд, несмотря на снижение показателя по сравнению с предыдущим годом. Эксперты связывают это с сокращением внешней военной помощи. В то же время Вашингтон продолжает вкладываться в модернизацию ядерных сил и развитие новых вооружений.

Китай, занимающий вторую строчку, увеличил военные расходы до $336 млрд и сохраняет устойчивый рост на протяжении более трёх десятилетий. Пекин активно модернизирует армию и развивает новые виды техники, включая перспективные авиационные комплексы.

Россия осталась на третьем месте с показателем $190 млрд. Рост расходов замедлился, однако их доля в экономике остаётся высокой — около 7,5% ВВП. При этом аналитики отмечают изменение структуры закупок: акцент всё чаще делается на более доступные и массовые решения, включая беспилотники.

Заметный рост продемонстрировала Германия, увеличившая военные расходы до $114 млрд. Индия также нарастила бюджет — до $92,1 млрд, во многом на фоне обострения отношений с Пакистаном.

В региональном разрезе доля Европы в мировых военных расходах за последние годы выросла, тогда как вклад стран Америки, напротив, сократился. Отдельно выделяются расходы стран НАТО — они превысили $1,5 трлн, что составляет более половины глобального объёма.

Эксперты обращают внимание, что внутри альянса пока нет единого подхода к тому, какие расходы считать непосредственно военными. Это может влиять на прозрачность бюджетов и создавать пространство для спорных трактовок.