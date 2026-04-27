Мировые военные расходы обновили рекорд
Глобальные расходы на оборону в 2025 году достигли нового максимума — $2,887 трлн. Такие оценки приводит Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI), пишет РБК. Отмечается, что военные бюджеты растут уже 11-й год подряд, а за последнее десятилетие увеличились более чем на 40%.
Основная часть затрат приходится на ограниченное число стран: около 80% всех расходов обеспечивают 15 государств. Лидерами остаются США, Китай, Россия, Германия и Индия — вместе они формируют свыше половины мирового военного бюджета.
США по-прежнему занимают первое место с расходами в $954 млрд, несмотря на снижение показателя по сравнению с предыдущим годом. Эксперты связывают это с сокращением внешней военной помощи. В то же время Вашингтон продолжает вкладываться в модернизацию ядерных сил и развитие новых вооружений.
Китай, занимающий вторую строчку, увеличил военные расходы до $336 млрд и сохраняет устойчивый рост на протяжении более трёх десятилетий. Пекин активно модернизирует армию и развивает новые виды техники, включая перспективные авиационные комплексы.
Россия осталась на третьем месте с показателем $190 млрд. Рост расходов замедлился, однако их доля в экономике остаётся высокой — около 7,5% ВВП. При этом аналитики отмечают изменение структуры закупок: акцент всё чаще делается на более доступные и массовые решения, включая беспилотники.
Заметный рост продемонстрировала Германия, увеличившая военные расходы до $114 млрд. Индия также нарастила бюджет — до $92,1 млрд, во многом на фоне обострения отношений с Пакистаном.
В региональном разрезе доля Европы в мировых военных расходах за последние годы выросла, тогда как вклад стран Америки, напротив, сократился. Отдельно выделяются расходы стран НАТО — они превысили $1,5 трлн, что составляет более половины глобального объёма.
Эксперты обращают внимание, что внутри альянса пока нет единого подхода к тому, какие расходы считать непосредственно военными. Это может влиять на прозрачность бюджетов и создавать пространство для спорных трактовок.
Мировые расходы мы знаем. А вот сколько тратит россия на войну и военные нужды нам гораздо интересней Знать. Ведь это НАШИ ДЕНЬГИ.
Не надо тут теорию развития человечества представлять как реальность. Про бутылочное горлышко - миф. Уже сегодня известно, что человечество имеет как минимум пять последовательностей ДНК. Если смотреть, опустошив пять бутылок, то именно пять разных наших предков стояли в основе. А проходили они или нет через горлышко, это вопрос к природе, то есть к климату, а не к боевым действиям. Тут точнее это звучит проще. Кого-то опять обманули. Оно дернулось, чем спровацировало увеличение бюджетов всех стран. А про 7.5 % в нашем МО - сказки. Сейчас бюджет МО составляет 33 % ВВП. Это провоцирует инфляцию, пока скрытую, но....у неё есть специфика. Она терпит, а потом обрушится одномоментно. Чего добились?? Да ничего. Только усугубили и для врагов и для себя. А по части "друзей", так тут вот Китай большую часть бюджетных расходов на оборону компенсирует нашими дешевыми поставками энергетического сырья. Так что за всё платим мы. Даже за китайские военные проекты. За Индийские тоже. И даже до сего дня за Европейские. Как там у вас насчет вывернуть карманы окончательно??!! Пот ому что олигархи всё это точно не финансируют.
Повторюсь: не так уж и давно так называемое "человечество" так проредило себя, что в живых осталось примерно 3000 человек. То есть все живущие сегодня - потомки тех счастливчиков. Внимание, вопрос: вам что с первого раза было непонятно? Зачем вам второй раз? ...