The Guardian: соратники Орбана выводят из Венгрии награбленное богатство

23:37 27.04.2026

Частные самолеты соратников Виктора Орбана, предположительно, груженные «награбленным богатством», регулярно вылетают из Вены, сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на собственные источники. Одновременно с этим высокопоставленные чиновники, приближенные к уходящему премьер-министру, «изучают возможности получения визы в США» в надежде найти работу в организациях, связанных со структурами сторонников президента Дональда Трампа, пишет Газета.RU.

Не называя имен, The Guardian пишет о «о трех членах этого узкого круга, которые начали переводить свои активы за границу».

В публикации отмечается, что часть средств переправляется в страны Ближнего Востока — Саудовскую Аравию, Оман и ОАЭ, — а другая часть оседает в Австралии и Сингапуре.

Каких-либо подтверждений этой информации издание не приводит.

Схожие заявления сделал лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр, который призвал руководителей полиции, налоговой службы и коммерческих банков не допустить вывода за рубеж крупных финансовых средств олигархами, близкими к нынешнему руководству страны. Он обратился к Виктору Орбану, который пока остается премьер-министром, с просьбой принять на заседании правительства необходимые решения.

По словам Мадьяра, 25 апреля венгерские банки уже приостановили несколько подозрительных трансакций, связанных с главой аппарата правительства Венгрии Антала Рогана. Суммы исчислялись в «миллиардах форинтов». Кроме того, были заблокированы «несколько аккаунтов подставных лиц».