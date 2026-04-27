The Guardian: соратники Орбана выводят из Венгрии награбленное богатство
Частные самолеты соратников Виктора Орбана, предположительно, груженные «награбленным богатством», регулярно вылетают из Вены, сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на собственные источники. Одновременно с этим высокопоставленные чиновники, приближенные к уходящему премьер-министру, «изучают возможности получения визы в США» в надежде найти работу в организациях, связанных со структурами сторонников президента Дональда Трампа, пишет Газета.RU.
Не называя имен, The Guardian пишет о «о трех членах этого узкого круга, которые начали переводить свои активы за границу».
В публикации отмечается, что часть средств переправляется в страны Ближнего Востока — Саудовскую Аравию, Оман и ОАЭ, — а другая часть оседает в Австралии и Сингапуре.
Каких-либо подтверждений этой информации издание не приводит.
Схожие заявления сделал лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр, который призвал руководителей полиции, налоговой службы и коммерческих банков не допустить вывода за рубеж крупных финансовых средств олигархами, близкими к нынешнему руководству страны. Он обратился к Виктору Орбану, который пока остается премьер-министром, с просьбой принять на заседании правительства необходимые решения.
По словам Мадьяра, 25 апреля венгерские банки уже приостановили несколько подозрительных трансакций, связанных с главой аппарата правительства Венгрии Антала Рогана. Суммы исчислялись в «миллиардах форинтов». Кроме того, были заблокированы «несколько аккаунтов подставных лиц».
