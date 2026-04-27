Иран предложил США новую схему урегулирования конфликта

10:38 27.04.2026

Тегеран передал посредникам план трехэтапных переговоров и готов придерживаться этой схемы, если ее примет Вашингтон, сообщают "Ведомости" со ссылкой на Al Mayadeen.

Согласно предложению, на первом этапе стороны должны сосредоточиться на прекращении боевых действий и получении гарантий их невозобновления в отношении Ирана и Ливана. В случае достижения договоренностей переговоры перейдут ко второй стадии — обсуждению управления Ормузским проливом после завершения конфликта при участии Омана, а также формированию новой правовой базы.

Третий этап предполагает рассмотрение ядерной программы. При этом Иран настаивает, что обсуждение этого вопроса возможно только после согласования первых двух пунктов.

По данным издания Axios, Тегеран также предложил США вариант сделки, предусматривающий открытие Ормузского пролива и перенос переговоров по ядерной теме на более поздний срок.