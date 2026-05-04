Нефтяной завод в ОАЭ атаковал иранский дрон

В эмирате Эль-Фуджайра произошел крупный пожар на объекте нефтяной инфраструктуры после удара беспилотника. Об этом сообщил телеканал Аль-Джазира со ссылкой на местные власти, пишет "Интерфакс".

По данным медиаофиса эмирата, удар был нанесен дроном, предположительно запущенным из Ирана.

Ранее Министерство обороны ОАЭ заявляло, что в направлении страны были выпущены четыре ракеты.

В Иране, в свою очередь, опровергли информацию о причастности к ударам по ОАЭ. Как сообщила иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на высокопоставленного военного, Иран не имел никаких намерений или целей атаковать Объединенные Арабские Эмираты, пишет ТАСС.