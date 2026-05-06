США объявили о завершении операции в Иране и паузе миссии «Проект Свобода»

08:05 6.05.2026

Вашингтон объявил о завершении военной операции «Эпическая ярость» в Иране. По словам госсекретаря Марко Рубио, поставленные задачи выполнены, и после уведомления Конгресса активная фаза кампании была закрыта.

Следующим этапом стала операция «Проект Свобода», направленная на сопровождение судов в Персидском заливе. Однако президент Дональд Трамп вскоре распорядился временно приостановить эту миссию. Он объяснил решение просьбами со стороны ряда стран, в том числе Пакистана, а также «значительным прогрессом» в переговорах с Тегераном.

Как отметил глава Белого дома, стороны договорились взять паузу, чтобы оценить перспективы заключения окончательного соглашения, несмотря на сохраняющуюся блокаду Ормузского пролива.

По оценке Минобороны США, на операцию против Ирана было потрачено около 25 млрд долларов. В то же время американские СМИ со ссылкой на источники утверждают, что реальные расходы могли быть значительно выше, поскольку официальные данные не учитывают потери техники и ущерб военной инфраструктуре.

Операция по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив была объявлена в начале мая. Тогда Трамп заявлял, что к США обратились различные государства с просьбой помочь вывести коммерческие суда из зоны конфликта.