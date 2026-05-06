США объявили о завершении операции в Иране и паузе миссии «Проект Свобода»
Вашингтон объявил о завершении военной операции «Эпическая ярость» в Иране. По словам госсекретаря Марко Рубио, поставленные задачи выполнены, и после уведомления Конгресса активная фаза кампании была закрыта.
Следующим этапом стала операция «Проект Свобода», направленная на сопровождение судов в Персидском заливе. Однако президент Дональд Трамп вскоре распорядился временно приостановить эту миссию. Он объяснил решение просьбами со стороны ряда стран, в том числе Пакистана, а также «значительным прогрессом» в переговорах с Тегераном.
Как отметил глава Белого дома, стороны договорились взять паузу, чтобы оценить перспективы заключения окончательного соглашения, несмотря на сохраняющуюся блокаду Ормузского пролива.
По оценке Минобороны США, на операцию против Ирана было потрачено около 25 млрд долларов. В то же время американские СМИ со ссылкой на источники утверждают, что реальные расходы могли быть значительно выше, поскольку официальные данные не учитывают потери техники и ущерб военной инфраструктуре.
Операция по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив была объявлена в начале мая. Тогда Трамп заявлял, что к США обратились различные государства с просьбой помочь вывести коммерческие суда из зоны конфликта.
Компания Chevron - единственный частный производитель нефти, имеющий лицензию на работу в Венесуэле. Вице-председатель совета директоров Chevron Марк Нельсон заявил на переговорах в Белом доме, что компания привержена инвестициям в нефтяной сектор страны. Однако, по данным Reuters, крупные нефтяные компании пока не решаются на долгосрочные инвестиции в Венесуэлу из-за высоких затрат .Дейсвительно, Венесуэла имеет самые высокие запасы нефти в мире намного опережая саудовцев.Но добыча была до недавнего времени нерентабельна.Сейчас все изменилось.США увеличили экспорт нефти вдвое.Конкуренты арабы и персы заблокированы надолго.Если не обрашать внимание на треп, а судить по делам, то все четко
Знаю большую массу людей, нормальных, а не из числа диванных войск. Так вот эти нормальные избиратели с нетерпением ждут ответа на их «жёсткий вопрос»- «когда мы прочтём заметку «Москва объявила о завершении военной операции «Эпическая СВО» в Украине?»
Типичный хаос в администрации Д.Трампа. Судя по всему на ноябрьских выборах в США, Д.Трамп превратиться политически в "хромую утку", что будет вполне логично. Удивительно здесь то, как такого человека, лишенного напрочь каких-либо аналитичских способностей и умению мыслить, избрали в президенты США. Ни одно из его решений не было продумано, с учетом возможных последствий для США. Отсюда следует логически то, что этого человека привели на пост президента определенные силы, имеющие мало чего общего с национальными интересами США именно потому, что знали, что Д.Трампом в силу его личности можно очень хорошо манипулировать.
Для США это хорошим не закончится.
Мы всех победили, правда они об этом не знают!
Когда америка обос...лась во Вьетнаме, кто-то умный подсчитал, тобишь, поделил истраченные на эту мясорубку за десять лет лярды зелени, на миллион убиенных вьетнамцев, и получил бабло, за которое они бы все, включая Хо Ши Мина, стройными рядами двинули бы в партию пиндофилов.
Тут Трамп оказался проворнее. Всего-то за два месяца прозрел. Видимо, поделил ТО на ЭТО и тоже малехо прослезился (бизнесмен всё же, а не охранник какой-то, со стажем..).