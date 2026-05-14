Суд на Украине арестовал экс-главу президентского офиса Андрея Ермака

Андрей Ермак

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал экс-главу офиса украинского президента Андрея Ермака на два месяца с возможностью выхода под залог в размере 140 млн грн., сообщает РБК.

Ермак после решения суда заявил, что обвинения не признает и намерен подать апелляцию. «Я остаюсь на Украине. Мне нечего скрывать», — добавил он. Ермак отметил, что у него нет 140 млн гривен для внесения залога, адвокаты будут искать средства «среди друзей и знакомых».

«Важно, чтобы правосудие было независимым, без влияния. Я хочу на своем примере показать, что я этим [влиянием] не пользуюсь», — сказал Ермак накануне.

Адвокат Ермака Игорь Фомин, выступая на заседании Высшего антикоррупционного суда в среду, заявил, что сообщение о подозрении является необоснованным. Он настаивал, что сторона обвинения не аргументировала свою позицию о необходимости ареста Ермака. «Содержание под стражей является исключительной мерой пресечения, которая применяется исключительно в случае, если прокурор докажет, что ни одна из более мягких мер пресечения не сможет предотвратить риски», — сказал Фомин (цитата по «Интерфакс-Украина»).

11 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили Ермаку подозрение. Правоохранительные органы считают его участником организованной группы, которая причастна к легализации 460 млн грн (более $10,4 млн) на элитном строительстве в Киевской области.

На опубликованных записях Ермак фигурирует как Р2. По версии следствия, в 2021 году и начале 2022-го он обсуждал с дизайнером обустройство особняка в кооперативе «Династия», сообщало издание «Страна». Стройку курировал Алексей Чернышов, который на тот момент был министром развития общин и территорий Украины.

Антикоррупционные ведомства полагают, что участники преступной схемы договорились построить четыре резиденции для проживания в них. Финансирование работ, среди прочего, скрывали посредством наличных, полученных преступным путем. По версии следствия, за время строительства было отмыто $9 млн.

Ермак назвал выдвинутое в отношении него подозрение необоснованным. Он пожаловался на «беспрецедентное публичное давление» на правоохранительные органы, а также заявил, что останется на Украине.

12 мая суд отложил избрание меры пресечения Андрею Ермаку из-за большого объема дела: оно состоит из 16 томов по 250 страниц.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ермака с должности главы своего офиса в ноябре 2025 года. Ранее в тот же день к нему пришли с обысками сотрудники НАБУ и САП. Ермак фигурировал в расследовании «Мидас». Это коррупционная схема вокруг госконцерна «Энергоатом» (оператор украинских АЭС), организатором которой считают бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев
Фицо заявил, что не посетит парад Победы в Москве
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
МИД обвинил Армению в нарушении обещания не действовать против России
© KM.RU, Алексей Белкин
Почему у российских семей больше нет главы
© Official White House Photo by Daniel Torok
Макрон: Россия «бросила» Армению в 2020 году
Избранное
Западные инвесторы дружно покидают Россию. Где же мы раньше были?
Ловитура «Чертово созвездие» (интернет-релиз)
СерьГа feat. Алиса Вокс «Все будет хорошо» (интернет-сингл)
«Почему быстро отменены QR-коды, если они принесли ошеломительные результаты? Потому что здоровье уже не является, как в первые месяцы пандемии, доминантой власти»
Ничего Кроме Правды «Скейтборд» (интернет-сингл)
Цыгэнг «Нина» (интернет-сингл)
«Попытки преодолеть товарную зависимость от иностранных "партнёров" предпринимались ещё в дореволюционной России, однако к особым успехам это не привело»
Альтернативная история от японских фантастов-русофобов: в японских СМИ происходит нагнетание абсурдной антироссийской истерии
Не одни лишь мигранты…
Цыгэнг «Нытье» (интернет-сингл)
Кузьма и Жопа Новый Год «Кузьма и Жопа Новый Год»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie