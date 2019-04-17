В Перми отравились более 130 школьников

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У 25 школьников в Перми выявили острую кишечную инфекцию неустановленной этиологии. Массовое отравление учащихся в школе №107 произошло еще 10 апреля. Тогда на занятия не вышли более 130 человек.

По данным Роспотребнадзора, причиной отравления стало нарушение санитарных норм в школьной столовой. Инспекция показала, что сотрудники пищеблока грубо нарушали санитарное законодательство. Кроме того, возникли вопросы к поставщику питания. Им был один из местных предпринимателей, работающий в ещё одной пермской школе. Работу комбината приостановили, а контракт на организацию питания сразу расторгли. На данный момент глава Перми Дмитрий Самойлов поручил найти другого поставщика.

Роспотребнадзор уделяет пристальное внимание организации школьного питания после случая, произошедшего в конце декабря в детских садах Москвы. Тогда более 50 детей заболели дизентерией. После тщательной проверки выяснилось, что причина заболевания крылась в некачественных молочных продуктах от комбината «Чаплыгин молоко». Оператор питания, компания «Конкорд» Евгения Пригожина, незамедлительно расторгла договор с недобросовестным поставщиком.

