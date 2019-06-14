Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»

10:15

Телеведущая Елена Малышева вновь оказалась в центре скандала благодаря своим высказываниям. В недавнем эфире программы "Жить здорово" на Первом канале она назвала больных детей "кретинами", что вызвало широкий общественный резонанс.

В частности, телеведущая предложила обсудить тему "Откуда берутся дети-кретины", заявив, что этот термин является медицинским и определяет степень умственной отсталости. Кроме того, в заставке программы было написано "Мой ребенок — идиот".

Помимо этого, в эфире Малышева рассказывала о болезнях, которые могут вызвать слабоумие, приведя в пример гипотиреоз, галактоземию, фенилкетонурию.

Высказывание телеведущей вызвало резкую реакцию у общественных организаций. В частности, Ассоциация "Аутизм-регионы" посчитала недопустимым использование подобной лексики.

"Мы считаем недопустимым использование подобной стигматизирующей лексики, поскольку это является нарушением прав, унижением достоинства и актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями. Мы выступаем против использования дискриминирующих терминов, которые обозначают человека с интеллектуальной недостаточностью.", — говорится в заявлении организации в Facebook.

Ассоциация также опубликовала заявление главного детского психиатра Москвы, руководителя Отделения клинико-патогенетических проблем детской и подростковой психиатрии НМИЦ ПН имени Сербского, доктора медицинских наук Анны Портновой, которая подчеркнула, что термины "кретин" и "идиот" не являются медицинскими, а для обозначения степени умственной отсталости во всем мире используется другая терминология.

"Термины "кретин" и "идиот" не являются медицинскими. Для обозначения степеней выраженности умственной отсталости врачи в цивилизованных странах, в том числе в тех, где заболевания квалифицируются в соответствии с Международной классификацией болезней 10-го пересмотра, используют другую терминологию. Обозначив детей с проблемами в умственном развитии как "кретин" и "идиот" (по сути, оскорбления) редакция программы допустила серьезный деонтологический промах, обидев детей с ментальными нарушениями и их родителей", - отметила Портнова.

Малышева неоднократно попадала в различные скандалы, связанные с программой "Жить Здорово". Ее высказывания и исследования в эфире несколько раз становились причиной судебных исков к Первому каналу.

Последний случай произошел в начале апреля: ведущая заявила, что "не существует такой медицинской специальности, как остеопатия", что вызвало резкую критику врачей этой специальности.