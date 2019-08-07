Бизнесмен Пригожин еще раз подтвердил, что Навальный и Соболь вымогали у него 300 миллионов рублей

22:23

Редакция «Страны советов» запросила официальный комментарий у пресс-службы «Конкорда», чтобы установить истину

Издание «Страна советов» направило запрос в пресс-службу предприятия «Конкорд», чтобы прояснить детали встречи бизнесмена Евгения Пригожина с блогером Алексеем Навальным и юристом так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовью Соболь. Пригожин факт встречи подтвердил. Ко всему прочему, бизнесмен сообщил о том, что Навальный и Соболь на переговорах вымогали у него 300 миллионов рублей. Вдобавок в компании полагают, что Соболь намеренно устроила диверсию, повлекшую за собой массовые заболевания детей в столице.

Фото с сайта rosbalt.ru

Интернет-ресурс «Центр Досье», который принадлежит беглому олигарху Михаилу Ходорковскому, опубликовал сообщение, в котором опровергается факт встречи Пригожина и Навального. Корреспонденты «Центра Досье» заявили о том, что информация о якобы состоявшейся встрече бизнесмена и блогера - не более чем фейк.

Редакция «Страны советов» запросила официальный комментарий у пресс-службы «Конкорда», чтобы установить истину и подготовить собственный материал на эту тему. Плюс ко всему, в редакции попросили уточнить цель переговоров, если они действительно были.

Пригожин подтвердил, что встреча между ним и Навальным действительно была зимой этого года. При этом бизнесмен поделился деталями: в ходе переговоров Навальный и его протеже Любовь Соболь вымогали у предпринимателя 300 миллионов рублей взамен на прекращение травли по поводу заболеваний детей в столичных детсадах и школах. Бизнесмен платить эту сумму отказался, поскольку к недомоганиям школьников «Конкорд» не имел никакого отношения.

В пресс-службе предприятия также рассказали о том, что сейчас компания ведет собственное расследование в связи с этим инцидентом. Собранные факты позволяют сделать вывод о том, что Соболь намеренно могла устроить диверсию и спровоцировать детские заболевания, чтобы получить депутатский мандат. «Конкорд» готов предоставить свидетелей, которые подтверждают причастность Соболь к этому циничному поступку.

Напомним, в прошлом году Любовь Соболь совместно с «шефом» Навальным организовали травлю бизнесмена Пригожина. Они опубликовали фейковое расследование, в котором утверждали что комбинат «Московский школьник» имеет отношение к бизнесу петербургского предпринимателя.

Чтобы не быть голословными, к «расследованию» привлекли бывшую работницу «Московского школьника» Наталью Шилову. Она настойчиво рассказывала о том, что на предприятии творятся «ужасы». В рамках дискредитирующей кампании сотрудники ФБК распространили мем «умытаз» - то ли унитаз, то ли раковина, в котором сотрудники комбината якобы мыли фрукты и овощи. Правда, позже выяснилось, что все видео были постановочными, как и само расследование, которое при обнаружении фактов лопнуло, как мыльный пузырь. Да и Шилова работала не за «спасибо»: парочка Соболь-Навальный за такие уничижительные показания обещала щедрый гонорар.

Но и тут был подвох: бывшая сотрудница комбината не получила ни рубля. Об этом рассказала сама Шилова.

Получается, что Навальный планировал не только свести личные счёты с бизнесменом, но и ещё и обогатиться на этом деле. Соболь же, в свою очередь, этим поступком старалась заработать себе политические очки и сформировать капитал для будущей избирательной кампании. Однако шантаж работников ФБК потерпел фиаско.

