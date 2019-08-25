Дело хирургов. «Мы не обслуживающий персонал, мы спасаем жизни и хотим достойной оплаты труда»

Уже второе хирургическое отделение в Нижнем Тагиле массово подает заявление на увольнение

Причина - низкие зарплаты. 23 августа в городскую больницу №1 выехала комиссия из областного минздрава, а в Демидовской больнице, где увольнения произошли ранее, по данным пресс-службы министерства, нанимают новых специалистов.

Фото с сайта medrussia.org

Ранее президент России Владимир Путин назвал провалом ситуацию в первичном звене медицины. Оказалось, что это была "вершина айсберга".

Врачи ГБ №1 недовольны высокой нагрузкой и низкими зарплатами, заявления написали все специалисты, даже те, кто был в отпуске. С Накануне.RU побеседовал заведующий хирургическим отделением №1, врач-хирург высшей категории со стажем 29 лет Юрий Изотеев:

"Я думаю, что проблема эта общероссийская, такие зарплаты не только у нас. Никаких разговоров с нами не ведут, диалога с властью нет, приезжал представитель из министерства, какой-то один из замов, пообещал нам к октябрю [повышение зарплаты], но, я так понимаю, как местные выборы пройдут в сентябре – тогда якобы нами займутся. Но никто нами заниматься не будет".

"Мы не хотим увольняться, мы хотели обратить на себя внимание, это крайний шаг, мы хотим остаться, но если не последует переговоров о повышении зарплаты, мы уйдем, конечно, здесь игры такие не приняты. Сказали – уйдем", – пояснил он.

Хирурги говорят о колоссальных переработках, из-за чего происходят ошибки, о том, что оборудование не соответствует современным требованиям, и поэтому очень многое зависит от врача, особенно на ночных дежурствах. Но главная причина выражения недовольства – в общем отношении к медицине в государстве на федеральном уровне, которое отражается на зарплатах:

"Хирурги везде – это элита, а у нас в России мы теперь во что превратились? Мы оказываем "медицинские услуги", попрошу подчеркнуть – мы сфера услуг! Мы не лечим людей, не спасаем жизни, а оказываем "медицинские услуги". Этим все сказано – мы цирюльники со скальпелем, парикмахеры или еще кто-то. Престиж профессии упал до самого низкого уровня, сейчас в медицину никто не идет".

К тому же заменить шесть специалистов другими работниками, как это происходит сейчас в Демидовской больнице, не так-то просто, чтобы "вырастить" нормального специалиста, нужно 10-15 лет. Конкретных требований по зарплате хирурги в СМИ не озвучивают, про доклад министра Вероники Скворцовой, который она сделала на заседании по проблемам здравоохранения, нижнетагильские хирурги знают, но никаких конкретных цифр для себя не услышали, тем более что речь шла про модернизацию в первичном звене.

"Да, мы в курсе, что сказал Путин недавно про первичное звено, но мы также примерно относимся к первичному звену, не будет нас – не будет никакой экстренной специализированной помощи, новых врачей не возьмут. То, что говорила Скворцова – мы не понимаем, от чего нам считать, мы не экономисты, поэтому я не могу сказать про эти 200%. Давайте говорить откровенно – у нас в стране обычный депутат имеет среднюю зарплату 400 тыс. руб. – это было озвучено. А почему бы хирургам не платить примерно так же? Мы жизни спасаем, у нас колоссальная нагрузка, и гораздо большая ответственность", – прокомментировал Изотеев зарплаты хирургов и предлагаемые на высшем уровне изменения в здравоохранении. Напомним, что программу для модернизации должны разработать до 1 октября.

По загрузке заведующий хирургическим отделением рассказал следующее: "Считайте десять дежурств плюс обычная дневная работа. Дежурство – с 16 часов до 8 утра и после дежурства вы остаетесь на целый рабочий день, то есть у вас начинается обычная рабочая смена и так десять дней в месяц в среднем на шесть хирургов. Есть у нас совместители, но погоды они нам не делают. Они берут от силы одно-два дежурства".

Глава профсоюза медиков "Действие" Андрей Коновал выразил свое мнение: "Я не верю, что при соблюдении трудовых прав сотрудников было бы два таких массовых исхода хирургов".

Коновал уверен, что в случае с Нижним Тагилом имеют место нарушения как минимум режима рабочего времени, хирурги имели нагрузку свыше двух ставок, что абсолютно неприемлемо, предполагает лидер профсоюза медиков. Но, по его мнению, с хирургами уже сейчас можно выйти на подписание "дорожной карты" по дальнейшему увеличению зарплаты.

"Вообще после первого массового увольнения Государственная инспекция должна была заняться этим вопросом, наверное, должен был заняться этим и Росздравнадзор", – говорит Коновал.

Пресс-секретарь минздрава Свердловской области Константин Шестаков в беседе с Накануне.RU рассказал, что сегодня в больнице работает комиссия ведомства, она сделает свое заявление позже. При этом он особо отметил, что без хирургической помощи жители Нижнего Тагила не останутся, дополнительные койки развернуты в нижнетагильской городской больнице №4, также готовы подстраховать Областная клиническая больница и хирургическая служба территориального центра медицины катастроф. По поводу того, настроены ли в министерстве на диалог по увеличению зарплат хирургам, он ответил:

"Мы не бизнесмены, мы не частная контора, мы государственная система организации медицинской помощи, наша задача – проверить, выявлены нарушения в начислении заработных плат сотрудников или не выявлены. Потому что зарплата выплачивается в соответствии с определенными правилами, если они нарушены – это одна песня, если не нарушены – это другая".

Сотрудники минздрава обязательно встретятся с хирургами, заверил пресс-секретарь Шестаков, выяснят все детали ситуации, а насчет точно такого же инцидента с хирургами в Демидовской больнице он сказал, что там уже принимаются на работу новые хирурги: "Что называется, и Демидовская больница тоже на подстраховке".

"Тут надо выяснить, в чем нарушение – или им просто хочется больше денег или им недоплачивают, то, что должны платить по закону. Это две разные истории, я тоже хочу больше денег, я могу уволиться и пойти искать другую работу с более высокой зарплатой, уйти в частную структуру, например, если мне заплатят. А если мне не доплачивают то, что должны по закону – это другая история", – сказал представитель министерства здравоохранения Свердловской области.

"Мы не просто бойкотируем что-то, мы просто хотим, чтобы обратили внимание на проблему в медицине, а не то, что мы какие-то протестующие забияки. Мы нормальные, обычные доктора, мы занимаемся лечением, а не оказываем "медицинские услуги", как это пытаются представить сегодня", – заключает хирург Юрий Изотеев.

И пока ничего неизвестно о том, как планируют реагировать на проблему в самом Нижнем Тагиле, который еще недавно называли "Путинградом". Накануне.RU не удалось переговорить с главным врачом больницы Олегом Николаевым, в его приемной сообщили, что выводы будут делаться уже после посещения комиссии из минздрава.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев на сегодня находится в Евпатории на Дне флага города-побратима, потому в мэрии не проходит совещаний по этому вопросу. Комментарий пресс-секретаря горадминистрации Аллы Жернаковой получить не удалось.

А помощник вице-мэра Владимир Инжеватов рассказал, что проблема не может не волновать город и, возможно, стоит выискивать средства из бюджета для городских дотаций. При этом проблема нижнетагильских хирургов выходит на общефедеральную повестку, особенно после признания Путиным 20 лет реформ в медицине провальными – то есть перед нами проблема не одного города, а целой отрасли, и смогут ли хирурги справиться с этой операцией и помогут ли в этом власти, покажет время.