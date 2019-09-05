ВОЗ назвал самую пьющую страну Европы

19:12

Специалисты ВОЗ составили топ-30 стран Европы, где население употребляет алкогольные напитки в наибольшем количестве. Самыми пьющими оказались жители Литвы. Результаты исследования опубликованы на сайте Европейского регионального бюро организации.

Как показал рейтинг, больше всего спиртное любят граждане Литвы. На втором месте идет Чехия, а замыкает первую тройку списка Германия. Эксперты отметили, что составляли топ-30 среди стран Евросоюза, а также Норвегии и Швейцарии, которые в него не входят.

Согласно результатам, в среднем население стран ЕС распивает свыше двух бутылок вина в неделю. Такое количество алкоголя считается вредным для здоровья.

«Уровень вредного потребления алкоголя в Европе не упал, как ожидалось, даже несмотря на то, что все страны подписали Европейский план действий по сокращению вредного употребления алкоголя на 2012–2020 годы», — сказано в отчете.

Всемирная организация здравоохранения собирала данные в период с 2010 по 2016 год. Как оказалось, более 290 тысяч человек каждый год умирают в Европе из-за проблем, связанных с употреблением алкоголя.