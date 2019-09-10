Онкологи заявили о распространении опасного вида рака среди молодежи

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Немецкие исследователи заявили о распространении опасного вида рака среди молодежи.

Согласно публикации в журнале GI Cancer, в последнее время по всему миру молодые люди стали заболевать раком толстой кишки.

Как отмечают онкологи из Немецкого центра исследования рака в Германии, наибольшую распространенность данный вид рака получил среди молодых людей с высоким уровнем дохода.

На первом месте по уровню заболеваемости оказалась Южная Корея, где этот диагноз ставят примерно 12,9 пациентам из каждых 100 тыс. жителей в возрасте до 50 лет каждый год. В Германии этот показатель составляет 7,7, а в Индии — 3,5 молодых людей.

Всего в отчете содержатся данные по 43 странам. В исследовании участвовали люди в возрасте от 20 до 49 лет. При этом отмечается, что риск развития рака толстой кишки у молодых людей меньше, чем у пожилых.

Ранее стало известно, что около 4 тыс. человек, пострадавших в результате теракта во Всемирном торговом центре (ВТЦ) в Нью-Йорке в 2001 году, заболели онкологическими заболеваниями. К такому выводу пришли ученые, 15 лет наблюдавшие за жертвами событий 11 сентября.