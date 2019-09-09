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Пострадавшие при теракте 9/11 массово заболели раком

16:58 9.09.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Около четырех тысяч человек, которые пострадали в результате теракта во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке в 2001 году, заболели онкологическими заболеваниями. К такому выводу пришли ученые, которые 15 лет наблюдали за жертвами событий 11 сентября.

В частности, специалисты следили за здоровьем шести тысяч жителей Нью-Йорка, десяти тысяч волонтеров и спасателей, которые помогли выжившим. Об этом сообщил научный журнал Lancet.

Федеральная программа помощи жертвам теракта, которая началась в 2004 году, охватила около десяти тысяч пострадавших.

На протяжении десяти лет они получали медицинскую, а также социальную и психологическую помощь. Летом 2019 года американские власти решили расширить группу людей, которые попадают под эту программу, до 21 тысячи человек.

Из этого числа людей у четырех тысяч были найдены различные формы онкологии. В основном у больных зафиксирован рак простаты, рак кожи и рак молочных желез.

«Точно никто не может сказать, связано ли то или иное онкологическое заболевание непосредственно со взрывами башен-близнецов», — заявил руководитель медицинского подразделения Пожарной службы Нью-Йорка Давид Презант.

По его словам, исследования доказали, что число случаев заболевания раком среди данной группы возросло с 10 до 30% в последнее время.

Презант считает, что число больных онкологией увеличится из-за старения этих людей. Ведь у них может появиться «возрастной» рак. Это опухоли, поражающие желудочно-кишечный тракт и легкие. Заболевания могут проявиться через 20-30 лет после катастрофы.

Четыре пассажирских авиалайнера 11 сентября 2001 года были захвачены 19 террористами из группировки «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещена в РФ). Два лайнера врезались в здания башен Всемирного торгового центра. Третий борт террористы направили на Пентагон, четвертый также летел в Вашингтон, но разбился по дороге. В результате трагедии погибли 2977 человек.

Темы: США, Борьба с терроризмом в мире, Здоровье, Онкологические заболевания и борьба с ними
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Комментарии читателей
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09.09.2019, 22:55
Гость: Лида Алматинская

Да полно вам, Евгений. Это - цветочки. Я недавно на одном из росийских сайтов увидела фразу «котоновая ткань». Оказалось что так русские называют хлопковую ткань. Раньше была хлопчато-бумажная, но «котоновая» звучит куда как «красивше». Я скоро вообще перестану понимать русский язык.
09.09.2019, 22:47
Гость: Евгений

А ВСЕ умерли в постели! Вот и причина!
09.09.2019, 22:36
Гость: Никакой

асбест там не применялся.
Эти 3 (да! три штуки) здания "упали" при помощи мини-ядерных взрывов.
Такое их разрушение было заложено в проект еще при их строительстве.
Иначе их просто не разрешили бы построить.
Полистайте интернет. Там всё про это есть.
Так что удивляться не стоит.
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