Как найти хорошую сиделку для лежачего больного

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Иногда мы сталкиваемся с проблемой, когда требуется найти сиделку для лежачего больного

Интернет пестрит различными объявлениями, рынок сиделок огромный. Существуют частники и целые фирмы, предоставляющие подобные услуги. Как выбрать достойного человека, который будет ухаживать за больным, выполнять нужные операции и действия? На какие качества стоит обратить внимание при выборе сиделки?

Частник или компания

При выборе сиделки, лучше всего обратиться в специальную службу, которая занимается подбором и обучением персонала. Например, на сайте Helper Agent вам помогут подобрать кого угодно, от сидели, до няни для новорождённого ребёнка. Как минимум, вы будете уверены, что фирма несет ответственность за своих подчиненных. При выборе частного лица, никто не даст гарантию об уравновешенности и профессионализме человека. Многие частные сиделки предоставляют положительные отзывы от прошлых клиентов. При выборе частника, не поленитесь позвонить некоторым людям, кто пользовался услугами этого человека, посмотреть отзывы в интернете, если они имеются.

Возраст и профессионализм

Для лежачего больного лучше всего подойдет сиделка с медицинским образованием. Выбор следует делать исходя из диагноза больного. Возможно, придется делать уколы и другие медицинские процедуры, с которыми обычный человек не справится. Физическое состояние и возраст играют немаловажную роль: лежачего пациента периодически нужно переворачивать и даже делать массаж ног и рук. Чем выше стаж работы, тем больше опыт. С каждым годом работник набирается новых знаний, сталкивается с различными недугами и узнает, как с ними легче справляться. Выбирайте только опытных работников!

Моральные качества

Немаловажным фактором при выборе являются моральные качества человека. Сиделка должна быть добропорядочным человеком, способным общаться на любые темы с больным. Одно дело сделать укол, другое - быть приятным собеседником с отсутствием злобы. Главную роль играет терпимость, многие люди преклонного возраста могут вести себя как маленькие дети, медсестра должна вежливо пресекать любые капризы и уговаривать на медицинские процедуры.

При выборе кандидата, пообщайтесь с человеком, выясните, какой график работы ему подойдет. Какая будет стоимость, во сколько обойдутся дополнительные услуги. Для упрощения выбора, составьте список необходимых обязанностей по уходу за больным и требований к самой сиделке.

