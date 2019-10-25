Что следует знать о гастроэнтерологии

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Симптомов, указывающих на острую потребность в визите к врачу-гастроэнтерологу, огромное множество

Чем занимается врач-гастроэнтеролог?

Такой специалист, как врач гастроэнтеролог, специализируется на лечении органов желудочно-кишечного тракта. Они принимают участие в переваривании пищи. Перечень данных органов включает в себя:

- пищевод;

- печень;

- желудок;

- поджелудочная железа;

- селезенка;

- кишечник.

Несколько симптомов, указывающих на необходимость посетить медицинского специалиста

Симптомов, указывающих на острую потребность в визите к врачу-гастроэнтерологу, огромное множество. Наиболее распространенными являются следующие: изжога, горьковатый привкус, ощущение дискомфорта в области желудка, высыпания в разных местах на коже и частая рвота. От большинства из перечисленных симптомов гастроэнтерология в Одинцово позволяет избавиться в короткие сроки. Иные же могут указывать на наличие серьезных недугов, которые могут серьезно ухудшить качество жизни. Будет к месту посетить медицинского специалиста по окончанию курса химиотерапии, а также после продолжительного периода лечения различными медикаментами. Все дело в том, что перечисленные методики крайне отрицательно сказываются на внутренней микрофлоре органов пищеварения.

Основные недуги, которыми занимается гастроэнтеролог

Лишь только гастроэнтеролог способен избавить гастрита, дуоденита, язвы желудка, диареи, запоров и множества иных заболеваний. В одном случае он полностью ликвидирует болезнь, а в другом - переводит ее в стадию стабильной ремиссии. Таким образом, пациент возвращается к привычной жизни лишь с небольшими ограничениями в рационе.

Диагностика

Имеет в наличии медицинский центр все необходимое для обследования органов, участвующих в усвоении пищи. Так что подтвердить заболевание или опровергнуть его наличие удастся без каких-либо затруднений. Колоноскопия, дыхательный тест хеликобактер пилори, ректороманоскопия, эндоскопия, гастроскопия, копрограмма и не только - это основные методы диагностики состояния органов, лечением которых занимается гастроэнтеролог.

Основные методы лечения

В основном медицинский центр Медикал Он Груп и другие медицинские учреждения лечат болезни желудка, пищевода, поджелудочной железы и не только медикаментами, которые нужно принимать перорально. Врач может назначить и диету. Что касается хирургического вмешательства, то к нему прибегают очень редко. В тех ситуациях, когда болезнь представлена в запущенной стадии и даже может представлять угрозу для жизни пациента.