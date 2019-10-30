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В России предложили раздавать рецептурные лекарства бесплатно

20:48 30.10.2019
Лекарства © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров предложили государству оплачивать россиянам покупку лекарств, на которые им выписан рецепт в медицинских учреждениях.

В докладе ученых, опубликованном в «Мониторинге РАНХиГС», говорится, что доступность лекарственных средств в России по-прежнему остается низкой, а население вынуждено оплачивать более половины всех расходов из личных средств.

В этой связи аналитик предложили следующий механизм улучшения ситуации.

Пациент обращается к врачу — тот при наличии показаний выписывает электронный рецепт. В аптеке пациент приобретает необходимое лекарство.

«Величина платежа пациента из личных средств рассчитывается с учетом установленной цены возмещения таким образом, что он оплачивает только разницу между фактической стоимостью конкретного торгового наименования и референтной ценой. Если эта разница оказывается отрицательной, пациент оплачивает фиксированный минимальный соплатеж. Аптека выдает лекарство из своих запасов, которые формирует самостоятельно на коммерческом рынке и далее обращается за возмещением расходов из бюджета», — приводит Газета.RU пояснение из доклада.

Темы: Здравоохранение и медицина в России, Фармацевтика в России
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Комментарии читателей
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30.10.2019, 22:46
Гость: Не

у нас, а у вас. В 1968 году.
После чего войска пришлось вводить.
30.10.2019, 22:45
Гость: В Чехословакии

в 1968 году это уже было. Чем закончилось - всем известно.
30.10.2019, 21:52
Гость: Европеец

У вас уже такое было - предписывали всякую хреновину.
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