В России предложили раздавать рецептурные лекарства бесплатно

20:48

Научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров предложили государству оплачивать россиянам покупку лекарств, на которые им выписан рецепт в медицинских учреждениях.

В докладе ученых, опубликованном в «Мониторинге РАНХиГС», говорится, что доступность лекарственных средств в России по-прежнему остается низкой, а население вынуждено оплачивать более половины всех расходов из личных средств.

В этой связи аналитик предложили следующий механизм улучшения ситуации.

Пациент обращается к врачу — тот при наличии показаний выписывает электронный рецепт. В аптеке пациент приобретает необходимое лекарство.

«Величина платежа пациента из личных средств рассчитывается с учетом установленной цены возмещения таким образом, что он оплачивает только разницу между фактической стоимостью конкретного торгового наименования и референтной ценой. Если эта разница оказывается отрицательной, пациент оплачивает фиксированный минимальный соплатеж. Аптека выдает лекарство из своих запасов, которые формирует самостоятельно на коммерческом рынке и далее обращается за возмещением расходов из бюджета», — приводит Газета.RU пояснение из доклада.