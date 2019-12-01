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Три жизненно необходимых лекарства признали «аптечными наркотиками»

13:41 1.12.2019
Аптека © KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Три лекарственных препарата с 1 декабря включены в список сильнодействующих средств, за незаконный оборот которых грозит уголовное преследование в России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев еще в мае.

Список дополнили такие средства, как прегабалин (противоэпилептический препарат), тапентадол (опиоидное обезболивающее) и тропикамид (капли для расширения зрачка). Все три препарата входят в число жизненно необходимых, пишет РБК.

За незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение или продажу этих лекарств предусмотрено наказание по ст. 234 УК России (незаконный оборот в целях сбыта) в виде денежного штрафа и лишения свободы от трех до восьми лет.

В Минздраве заверяли, что указанные лекарства можно будет по-прежнему купить в аптеках по рецепту, выписанному врачом. В то время как решение приравнять эти препараты к наркотикам продиктовано высоким спросом на них среди страдающих зависимостью от опиоидов.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Фармацевтика в России
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Комментарии читателей
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01.12.2019, 15:07
Гость: gvozd

В то время как решение приравнять эти препараты к наркотикам продиктовано высоким спросом на них среди страдающих зависимостью от опиоидов.
--
да, только не пишут в какой Стране..
это очередной пример того как людей в рф заставляют жить по дебильным американским законам.
опиодная "проблема" в последнее время Создана в сша, а не в рф.. но Запрет на доступ к лекарствам вводят для дарагих рассенянов.. на противоположном конце планеты.
почему? да просто потому что сша контролируют ВОЗ и фактически ограничивают доступ к медицине всей планеты.
минздрав рф тупо берет под козырек приказам из за рубежа.
01.12.2019, 15:01
Гость: Юляша

А это и есть наркотики.И они должны быть только по "красным рецептам" под личную ответственность выписанта.
01.12.2019, 14:55
Гость: Екатеринбург

Люди, которым нужны эти препараты,в большинстве случаев не смогут их приобрести по одной простой причине. Врач, в очередной раз, не захочет связываться с выпиской рецептов на эти препараты, т.к. необходимо заполнить много бумаг начиная от истории болезни и журналов по учёту рецептов и т.д. и т.п., а аптеки не захотят его приобретать и заказывать у поставщиков и производителей, потому, что необходимы особые условия хранения. А проще говоря никому не нужны лишние головняки. Никому не хочется связываться,с яйцеголовым наркоконтролем ,готовым посадить врача или провизора по любому поводу. Было уже такое. Был нормальный препарат "Пенталгин" белого цвета, но в его состав входил самый мизер кодеина и фенобарбитала. Наркоманы стали готовить из него"крокодила" и массово дохнуть. Запретили этот препарат отпускать без рецепта, стали изготавливать препарат зелёного цвета, по эффективности на порядок ниже. И кому сделали лучше? Лично я считаю, что с наркоманией бороться необходимо по-другому, а не так, запрещая жизненно необходимые препараты. Пусть наркоманы готовят для себя разных крокодилов- быстрее передохнут, всё равно лечить эту .... бесполезно !
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