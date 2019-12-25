Эксперимент по лекарственному страхованию запустят в 2020 году

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С 2020 года в России начнут апробировать систему лекарственного страхования. Соответствующий законопроект планируется принять уже в самое ближайшее время, пишет "Интерфакс" со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

По ее словам, документ по проведению пилотного проекта в отдельных регионах по лекарственному страхованию, практически готов. Документ предполагает компенсацию государством стоимости купленных лекарственных препаратов пациентом.

Голикова отметила, что вопрос о лекарственном страховании сложный и за один год его не решить, однако правительство намерено двигаться в этом направлении.

"Это невозможно сделать за один год - нужно посмотреть, как сработают финансовые механизмы - но это то, куда мы идем в ближайшие два года", - сказала вице-премьер.

Тему лекарственного страхования - частичного или полного возмещения стоимости лекарств для граждан - затрагивала министр здравоохранения Вероника Скворцова в ноябре на Всероссийском конгрессе пациентов. По словам Скворцовой, такую схему в правительстве прорабатывают и намерены начать реализовывать в течение ближайших трех лет, однако такой шаг потребует значительных финансовых ресурсов.