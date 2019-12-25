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Эксперимент по лекарственному страхованию запустят в 2020 году

06:47 25.12.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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С 2020 года в России начнут апробировать систему лекарственного страхования. Соответствующий законопроект планируется принять уже в самое ближайшее время, пишет "Интерфакс" со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

По ее словам, документ по проведению пилотного проекта в отдельных регионах по лекарственному страхованию, практически готов. Документ предполагает компенсацию государством стоимости купленных лекарственных препаратов пациентом. 

Голикова отметила, что вопрос о лекарственном страховании сложный и за один год его не решить, однако правительство намерено двигаться в этом направлении.

"Это невозможно сделать за один год - нужно посмотреть, как сработают финансовые механизмы - но это то, куда мы идем в ближайшие два года", - сказала вице-премьер.

Тему лекарственного страхования - частичного или полного возмещения стоимости лекарств для граждан - затрагивала министр здравоохранения Вероника Скворцова в ноябре на Всероссийском конгрессе пациентов. По словам Скворцовой, такую схему в правительстве прорабатывают и намерены начать реализовывать в течение ближайших трех лет, однако такой шаг потребует значительных финансовых ресурсов.

Темы: Лекарственное обеспечение в России
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Комментарии читателей
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25.12.2019, 11:32
Гость: личный опыт

Понятно. Результат можно предсказать уже сейчас.
1. Дикая бюрократия и бумажная волокита.
2. Невозможность купить даже самое простое лекарство без визита к врачу, к которому будут не попасть по причине диких очередей.
3. Отсутствие в аптеках лекарств по страховке.
4. Общее подорожание лекарств.
Тьфу на вас всех, правительственные.
25.12.2019, 08:55
Гость: такс

Как же им покоя не дают деньги в карманах граждан
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