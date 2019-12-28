Обзор имплантов Astra Tech

19:09

Красивая и здоровая улыбка является украшением для любого человека

К сожалению, по разным причинам не всегда удается сохранить собственные зубы. В современной стоматологии это не проблема. Самым оптимальным решением будет установка имплантов. Плюсы такого протезирования очевидны. Самое главное достоинство - возможность сделать одиночный имплант или на всю челюсть. Вся конструкция выглядит очень естественно, даже лучше, чем собственные зубы.

К сегменту протезирования высокого класса можно отнести импланты Astra Tech. Такое определение возникает из всего составляющего: цена, качество, материал. Это идеальные импланты, но не всегда доступные по цене. Примерная стоимость одной работы - около 100 тысяч рублей. Но потратив такую сумму, человек забудет о проблеме с этим зубом на всю жизнь. Это выгодная инвестиция в свое здоровье, внешний вид и обустройство в жизни.

Импланты Astra Tech состоят из стандартных составляющих, но качество исполнения и материалы каждой детали на самом высоком уровне. Шведская марка полюбилась стоматологам и пациентам за высокую приживаемость, надежное крепление и долгий срок службы. Есть различные формы имплантов для каждого участка челюсти.

Импланты Astra Tech состоят из титанового стержня с резьбой, абатмента и самой коронки из высококачественной керамики. Вся конструкция полностью повторяет форму натурального зуба, никто из окружающих не догадается о наличии искусственного протеза. Сам пациент также не будет ощущать негативных последствий ни при установке, ни при эксплуатации имплантов.

Подготовка к процедуре самая минимальная. Выбор надежной клиники с квалифицированными врачами, первичный осмотр и консультация, санация полости рта, синус-лифтинг при необходимости. Конечно, процесс будет не быстрым, окончательный результат появится через несколько месяцев. Но это того стоит, ведь человек получит ровные, белые и здоровые зубы.

Все работы проводятся под местной анестезией или под наркозом, если предстоит большой объем протезирования. Пациент не будет ощущать дискомфорт, возможны лишь небольшие болевые ощущения после, но это легко купируется болеутоляющими средствами. Стоматолог делает разрез в десне, затем высверливает отверстие в костной ткани и формирует ложе. Здесь устанавливается имплант, потом все это закрывается заглушкой и десна закрывается. Сама процедура недолгая, но потребуется несколько месяцев, около 5, на заживление. По прошествии этого времени врач снова делает небольшой разрез в десне, убирает заглушку и ставит формирователь десны. Примерно через две недели формирователь убирается и устанавливается абатмент.

У пациента берут оттиск челюсти, по которому будет изготовлен индивидуальный протез. После того как он будет установлен, работу можно считать законченной. Врач даст заключительную консультацию и рекомендации, при наличии беспокоящих факторов возможен дополнительный осмотр и рентгенография.

Противопоказаний для такой манипуляции почти нет. В отдельных случаях импланты не рекомендуются людям с аллергией на компоненты, с неправильным прикусом, с воспалением десны, с заболеваниями челюстного отдела. Также имеются ограничения для лиц с заболеванием центральной нервной системы, пациентам с ВИЧ и туберкулез, болезнями сердечно-сосудистой системы, диабетом и прочее. Квалифицированный доктор обязательно проведет полное обследование пациента и приступит к работе только при отсутствии явных противопоказаний.