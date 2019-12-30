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Володин предложил изменить методику расчета средней зарплаты врачей

14:40 30.12.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Средняя зарплата врачей должна рассчитываться без учета доходов руководства медицинских учреждений, заявил спикер Госдумы Вячеслва Володин телеканалу "Россия-24". 

"Необходимо выделить из всех подсчетов заработных плат зарплату главного врача, заместителей главного врача, чтобы их заработная плата не влияла на заработную плату врачей, которые работают в больнице и поликлинике", - заявил он.

Володин обратил внимание на существенный разрыв в доходах медицинских работников между субъектами РФ из-за разницы в средней заработной плате по региону. Кроме того, различие в зарплатах наблюдается и в рамках субъектов РФ. "Разные еще исходя из того, что главный врач назначает эту заработную плату", - уточнил председатель Госдумы.

Для того, чтобы привлечь молодых специалистов в отрасль, по мнению Володина, медучреждение должно оплачивать наем жилья или предоставлять служебное жилье молодому специалисту. Студентов медицинских вузов необходимо обеспечивать общежитием, совершенствовать механизм профориентации в школах и систему целевого набора. 

"Если направили студента, с ним не надо прерывать отношения, только выдав ему направление на учебу. Он должен на практику приезжать в свою районную больницу, ему должны эту практику засчитывать", - пояснил он.

Также он считает, что было бы правильным увеличивать стипендию студентам, которые согласились поехать работать по направлению. 

Спикер нижней палаты также напомнил о задаче довести долю оклада в зарплате врачей до 55%. "Крайне важно, чтобы ставка врача была не менее 55% заработной платы, а заработная плата должна быть две средних зарплаты по экономике региона", - сказал он, отметив, что такая мера защитит интересы молодых специалистов.

16 декабря Володин на заседании Совета законодателей, комментируя слова главы Минздрава Вероники Скворцовой о средней зарплате врачей в 79 тыс. рублей в месяц, обратил внимание на то, что в большинстве регионов медработники не получают такую сумму. Он объяснил это тем, что при формировании статистики учитывается зарплата главного врача и его заместителей, зачастую в разы превышающая доходы остального персонала.

Темы: Проблемы врачей и медицинского персонала в России
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Комментарии читателей
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30.12.2019, 23:50
Гость: Гость

Да чего уж проще. Верните тарифную сетку зарплат. И все наладится
30.12.2019, 20:48
Гость: майку

Там и раньше было лучше, чем в Урюпинске.
30.12.2019, 20:27
Гость: Алмаз

Обратите внимание: ведь это кому-то очень нужно, чтобы ЗП главного врача была такой высокой. Видимо, главврач делает нечто такое, за что не грех платить сотни тысяч в месяц. Надо разбираться, что именно такое делает типовой главврач для нашей страны. Или не для страны, а для медицинского бизнеса??? Да, так будет точнее.
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