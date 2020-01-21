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Россия создаст экспресс-тест на выявление нового коронавируса

12:28 21.01.2020
Скриншот с YouTube
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Министерство здравоохранения РФ разработает экспресс-тест на выявление коронавируса нового типа, от которого в Китае скончались уже четыре человека.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на замминистра Минздрава РФ Олега Салагая, тест-система должна быть готова уже в феврале. Разработкой занимается Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России. 

Как пояснил Салагай, это хороший пример стратегии направленной поддержки приоритетных научных исследований. Первым подобным примером является создание вакцины против лихорадки Эбола, которая стала первой в мире официально зарегистрированной вакциной такого уровня.

В конце декабря в Китае возникла вспышка пневмонии неизвестного происхождения. Позже обнаружилось, что она вызывается новым типом коронавируса - 2019-nCoV. По состоянию на 20 января, в общей сложности было зарегистрировано 218 случаев заражения, из них 198 – в Ухани, 5 – в Пекине, 1 – в Шанхае, 14 – в провинции Гуандун. Четыре человека погибли.

Отмечается, что вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Ученые подтвердили возможность заражения данным вирусом от человека к человеку. 

Темы: Вирусные заболевания и их лечение, Министерство здравоохранения РФ
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