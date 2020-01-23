Ещё несколько школ в двух областях страны закрылись на карантин

17:32

Роспотребнадзор сообщает о ежедневном росте случаев заболевания ОРВИ и гриппом

Чтобы избежать массовой эпидемий среди детей, администрации образовательных учреждений закрывают школы и детсады на карантин.

Фото с сайта sun3-10.userapi.com

Так, в Оренбургской области на прошлой неделе врачи диагностировали 8 900 случаев вирусных заболеваний. Отмечается, что это на 16,5 % выше показателей, зафиксированных в середине января. В связи с таким быстрым распространением инфекций на карантин закрыли школу Соль-Илецкого округа и один класс в Беляевском районе.

Наблюдается рост ОРВИ и на территории Орловской области. Кроме того, здесь медики зарегистрировали первые случаи гриппа А (H1N1) 2009 и гриппа В. В промежуток с 13 по 19 января с симптомами ОРВИ и гриппа за медицинской помощью обратились 3 434 жителя. При этом более 60% заболевших – дети до 14 лет, уточнили в местном Роспотребнадзоре. На данный момент в регионе введены ограничительные меры по классам в двух школах Орла, а в Орловском районе одна школа полностью приостановила работу из-за введённого карантина.

Медработники в очередной раз напоминают родителям, что посещение детьми с признаками острых респираторных инфекций школ и детских садов недопустимо. При обнаружении каких-либо симптомов болезни у себя или ребенка необходимо срочно обращаться к врачу. Не нужно заниматься самолечением, поскольку именно это приводит к осложнениям.