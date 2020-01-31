ВОЗ объявила вспышку коронавируса ЧС международного значения

09:18

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения, сообщает "Интерфакс".

"Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Как отметил Гебрейесус, ВОЗ высоко оценивает меры, принимаемые Китаем для сдерживания распространения заболевания, назвав их "новым стандартом действий для таких ситуаций". Он добавил, что у китайских властей есть все необходимое, чтобы справиться со вспышкой нового коронавируса, однако предсказать последствия попадания вируса в страны с менее развитой системой здравоохранения ВОЗ не может.

В то же время в ВОЗ пока считают, что веских оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю на сегодняшний день нет.

Глава организации отметил, что ВОЗ "усердно работает с национальными и международными партнерами в области здравоохранения, чтобы как можно скорее взять под контроль вспышку" заболевания.

Ранее в ВОЗ считали преждевременным объявление вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом, ЧС в сфере международного здравоохранения.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус.

За пределами Китая случаи заражения вирусной пневмонией зафиксированы уже в двух десятках стран, в том числе в Сингапуре, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, ОАЭ, Германии, Франции, Финляндии, Австралии. В России случаев заболевания не выявлено.

По последним данным, в Китае подтверждено 7 711 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, прирост за сутки составил 29% (1 737). Больше всего заболевших зарегистрировано в Хубэе (4 587). Летальность составляет 2,2% (170 случаев) - это ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) и Ближневосточного респираторного синдрома (MERS) (36%).

Вирус может передаваться от человека к человеку, в том числе во время инкубационного периода, продолжительность которого может достигать 14 дней.