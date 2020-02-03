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Центр реабилитации инвалидов станет центром проверки на вирусную инфекцию

19:38 3.02.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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На базе центра для реабилитации инвалидов "Царицыно" создадут обсервационное пространство для диагностики вирусных инфекций.

Как пишет "Интерфакс", перепрофилирование учреждения будет временным и будет выполнять свою функцию после окончания профилактических мероприятий.

В департаменте здравоохранения Москвы заявили, что данный центр был выбран как наименее загруженный. Реабилитацию в нем проходило менее 50 человек. Отмечается, что с каждым из людей с инвалидностью, которые проходили там реабилитацию, департамент индивидуально прорабатывает вопрос о том, где они будут продолжать курс. После того, как центр вернется к своему прямому функционалу, пациенты смогут вернуться к прохождению процедур в нем.

В обсервационном пространстве человек, подозревающий у себя вирусную инфекцию, сможет провести несколько дней под присмотром врачей. "Если человек здоров, но потенциально находится в зоне риска (например, имел контакт с пациентом с инфекционным заболеванием), ему будет предложено провести некоторое время под присмотром специалистов", - рассказали в столичном ведомстве, добавив, что сотрудники центра проходят необходимое обучение, с ними решены все необходимые вопросы по временной реорганизации работы центра.

Темы: Коронавирус, Москва, Вирусные заболевания и их лечение, Здоровье, Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
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04.02.2020, 09:14
Гость: Палыч

Не довелось мне,инвалиду 1 группы,в центр попасть-взяток не хватило.Есть он Бог!-теперь уж как-нибудь без вируса.
03.02.2020, 20:58
Гость: Сначала

разберутся с инвалидами, потом с пенсионерами.
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