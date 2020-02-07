Как набрать вес при дистрофии

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В то время, когда многие люди пытаются потерять лишние килограммы, есть и те, кто пытается достичь противоположного эффекта и немного прибавить в весе

Звучит невероятно?

Кажется, что эту проблему решить не составит особого труда. И многие из нас наверняка подумают: «Есть больше, больше жирного и сладкого». И все же это не так. Диетологи предупреждают: «Чтобы набрать вес, существует эффективный и, в то же время, безопасный способ: очень важно есть правильные продукты в нужных количествах и через определенные промежутки времени».

Зачем набирать вес?

Недостаточный вес опасен для здоровья также, как и ожирение. Это причина многих гормональных и сердечных расстройств. Недоедающий организм слаб и не защищен от многих болезней. Часто бывает так, что при слишком низком весе наблюдаются такие заболевания, как: анемия, инфекции, крошение зубов, слабость зрения и выпадение волос. Первыми симптомами недоедания являются низкий вес тела, сонливость, головные боли или проблемы с пищеварением. Чаще всего эти симптомы соответствуют таким недомоганиям, как анорексия и дистрофия.

В каких случаях мы должны беспокоиться о наборе веса?

Когда наш индекс массы тела или ИМТ падает ниже 18,5. Такой результат является признаком недостаточного веса, и в этой ситуации необходимо обратиться к диетологу, который в ходе консультации подскажет, что нужно предпринять, чтобы все пришло в норму.

Диагноз поставлен. Что есть, чтобы набрать вес?

Прежде всего вы должны есть привычные вам блюда около пяти раз в день (те, которые вы едите каждый день). Конечно, помните, что вы не должны переедать.

Обильный и здоровый завтрак является основой. В меню не должно быть недостатка высокоценного белка, который, в частотности, находится в постном мясе, домашней птице, яйцах, йогурте или в мясе. В дополнение к белку вы должны помнить об углеводах, которые должны быть частью каждого приема пищи.

Конечно, мы говором о сложных углеводах, т. е. о тех, которые находятся в крупах, макаронах изготовленных из цельного зерна и темном рисе. Также в меню должны присутствовать жиры, в частности полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3 и омега-6), которые являются частью мембран наших клеток. Жиры снижают уровень плохого холестерина (ЛПНП) и повышают уровень хорошего ЛПВП, защищают нашу систему кровообращения.

Имеют ли витамины какое-то значение в такой диете?

Количество витаминов, поставляемых в организм, обязательно должно быть увеличено, но не переусердствуйте с дозировкой. Мы должны сосредоточиться главным образом на витаминах B, так как они отвечают за метаболизм белков, жиров и углеводов. Однако первоочередной задачей должно быть обеспечение сбалансированности диеты.

А как насчет быстрого питания? В конце концов, оно обеспечивает так много калорий!

Забудьте о фаст-фуде и всей переработанной пище. Они не содержат каких-либо питательных веществ. В гамбургерах, хот-догах или картофеле фри есть очень вредные для здоровья насыщенные жирные кислоты и акриламид. Соленые, замороженные пиццы или палочки, китайские чипсы и супы - худшие продукты, если целью является увеличение массы тела. Вы не можете набрать «здоровый» вес на этих продукта - все сразу превращается в лишний жир. Поэтому, если мы хотим набирать вес и хорошо выглядеть, стоит избегать этих продуктов.

Не забываем о спорте

Человек, который хочет набрать вес и выглядеть привлекательно, должен регулярно упражняться. Не стоит себя сразу загружать, упражнения должны быть средней интенсивности и в долгосрочной перспективе. Помните: разложение и сжигание жировой ткани происходит только через 45 минут после беспрерывного бега.

Чтобы прибавить несколько килограмм времени много не потребуется. В процессе набора веса, в первую очередь, необходимо увеличить калорийность пищи и стабилизировать интенсивность физических упражнений. Откорректируйте свою диету и активность вашего образа жизни и возможностей, и только потом вы можете рассчитывать на успех, то есть в этом случае дополнительные килограммы.

Фото с сайта Pixabay.com