В Уфе врачи спрятались от пациента, прилетевшего из Пекина

10:08

В больнице Уфы врачи отказались обследовать мужчину на наличие коронавируса, а некоторые медики спрятались от него в кабинетах.

27-летний уфимец 4 февраля вернулся домой из Пекина, где находился несколько месяцев по работе. Как рассказал изданию ufa1.ru отец молодого человека, он посоветовал сыну сдать "на всякий случай" анализы на коронавирус в местной инфекционной больнице.

Услышав слово "коронавирус", медики отправили парня в другое здание больницы - в приемный покой, причем разговаривали с ним через закрытые двери. В приемном покое его ждала та же участь - женщина шарахнулась от мужчины и убежала в дальний кабинет. Его не осмотрели, не опросили, анализы не взяли, а отправили на выход, причем через черный ход.

"Он простой парень, с ходу на весь коридор заявил, что он прилетел из Пекина и ему бы сдать анализы, чтобы исключить коронавирус. Медперсонал сразу же "растворился"", - рассказал отец молодого человека.