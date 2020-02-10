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В Уфе врачи спрятались от пациента, прилетевшего из Пекина

10:08 10.02.2020
Фото с сайта domofoto.ru
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В больнице Уфы врачи отказались обследовать мужчину на наличие коронавируса, а некоторые медики спрятались от него в кабинетах.

27-летний уфимец 4 февраля вернулся домой из Пекина, где находился несколько месяцев по работе. Как рассказал изданию ufa1.ru отец молодого человека, он посоветовал сыну сдать "на всякий случай" анализы на коронавирус в местной инфекционной больнице.

Услышав слово "коронавирус", медики отправили парня в другое здание больницы - в приемный покой, причем разговаривали с ним через закрытые двери. В приемном покое его ждала та же участь - женщина шарахнулась от мужчины и убежала в дальний кабинет. Его не осмотрели, не опросили, анализы не взяли, а отправили на выход, причем через черный ход.

"Он простой парень, с ходу на весь коридор заявил, что он прилетел из Пекина и ему бы сдать анализы, чтобы исключить коронавирус. Медперсонал сразу же "растворился"", - рассказал отец молодого человека. 

Темы: Коронавирус, Уфа
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Комментарии читателей
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10.02.2020, 11:45
Гость: Прикольно,

надо у себя попробовать.
10.02.2020, 11:42
Гость: Олег

Правильно и сделали. Он там деньги для себя зарабатывал, а они из-за него за просто так должны подвергаться риску заражения опасной инфекцией. Система здравоохранения - это же на сегодня не помощь человеку, а официально позиционированная властями сфера услуг. Вот там в Уфе и не захотели эти самые услуги оказывать. Имеют полное право.
10.02.2020, 11:32
Гость: Павел__

У нас-же говорящий ящик для доверчивых дураков много раз за последние дни на разные голоса расказывал, что все прибывающие из Китая - отправляются на карантин. Что, дуроскоп врёт или парень незаконно границу пересёк, лесом/полем?
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