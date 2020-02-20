Утвержден список незарегистрированных лекарств, разрешенных для ввоза в РФ

12:23

Министерство здравоохранения утвердило список не зарегистрированных в России лекарств, которые можно будет закупать и ввозить в страну.

Как пишет РИА Новости, в перечень вошли пять препаратов, содержащих наркотические и психотропные вещества: "Диазепам", "Мидазолам", "Клобазам", "Лоразепам" и "Фенобарбитал".

Данное распоряжение вступит в силу с 1 марта 2020 года и будет действовать до 31 декабря 2023 года.

На минувшей еделе правительство выделило 22 миллиона рублей на закупку незарегистрированных лекарственных препаратов для детей, на тот момент в списке фигурировали только "Диазепам", "Мидазолам", "Клобазам", и "Фенобарбитал".