Питание при болезнях сердца

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Для людей с сердечными заболеваниями особенно важно придерживаться сбалансированной и здоровой диеты, поскольку это может снизить уровень холестерина и давление крови и защитить кровеносные сосуды

Рекомендуется есть меньшие порции несколько раз в день вместо одного или двух больших приемов пищи. При этом должно соблюдаться разнообразие и отдаваться предпочтение приготовлению блюд на пару. Сладостей следует избегать, насколько это возможно.

Фрукты и овощи

В идеале, фрукты и овощи должны появляться на столе пять раз в день. Это могут быть авокадо, яблоки, ягоды, свекла и помидоры – они способствуют здоровью сердца.

Преимущества цельных продуктов

Цельнозерновой хлеб, цельнозерновой рис или макароны из грубых сортов муки содержат необходимые волокна, витамины и минералы и, таким образом, обеспечивают лучшее и более длительное насыщение.

Орехи и бобовые

Чечевица, горох, фасоль и орехи должны быть существенной частью рациона. Бобовые богаты высококачественным белком, витаминами, минералами и клетчаткой. Орехи ценятся за содержание важных ненасыщенных жирных кислот. В частности, для полезной диеты подходит миндаль, поскольку жиры, которые он содержит, снижают «вредный» холестерин и повышают «полезный». Они также богаты клетчаткой, белками, антиоксидантами, витамином Е, кальцием, калием и магнием.

Рыба

Она не менее важна для здоровья сердца: приготовленная на пару рыба идеально подходит для питания один или два раза в неделю, особенно рекомендуются следующие «жирные» виды рыб:

- лосось

- сельдь

- скумбрия

- сом

- форель

- голец

- камбала.

Высококачественный белок в рыбе хорошо усваивается организмом. Кроме того, в ней есть ценные аминокислоты и жирные кислоты, которые повышают эластичность кровеносных сосудов и, следовательно, могут защитить от сердечного приступа.

Соевые продукты

Соевые бобы, тофу, соевое молоко или копченый тофу содержат растительные гормоны, так называемые фитоэстрогены, которые обладают способностью уменьшать холестерин и, соответственно, риск сердечных заболеваний.

Растительные масла

Животные жиры вредны из-за содержания насыщенных жиров и опасности сердечного приступа. Поэтому их следует избегать и лучше заменять растительными жирами, например, оливковым, подсолнечным или рапсовым. Растительные жиры содержат полезные ненасыщенные жирные кислоты, защищающие сердце. Кроме того, в высококачественных растительных маслах есть витамин Е, который - благодаря своему антиоксидантному эффекту - способен защитить от атеросклероза.

Не следует забывать и о «скрытых» жирах в мясных и колбасных изделиях, а также отказаться от выпечки и сладостей.

Молочные продукты

То же самое и здесь: избегайте молока и продуктов из него с высоким содержанием жира, поскольку они содержат вредные жирные кислоты.

Польза специй

Диета с низким содержанием соли полезна для сердца, и при приготовлении пищи можно заменить соль полезными травами и специями.

Достаточное количество жидкости

Питье очень важно для организма, лучше всего выбрать минеральную воду, несладкий травяной или фруктовый чай, зеленый чай и фруктовые соки, разбавленные водой. Сильно подслащенные лимонады и другие сладкие напитки вредны.

Вредные привычки

Кофе лучше потреблять в умеренных количествах, а от алкоголя и курения стоит совсем отказаться.

Идеальная диета

Традиционная средиземноморская еда содержит мало жира, но больше клетчатки и поэтому полезна для здоровья сердца.

Салаты, овощи, фрукты, рис, хлеб, макароны, орехи, семена и бобовые чаще всего появляются в меню жителей стран Средиземноморья. Рыба предпочтительнее жирного мяса, а чеснок и травы заменяют соль.

Как научно доказано, в связи с полезным питанием люди в средиземноморских странах реже страдают от ожирения, сердечного приступа, а также от рака. Это связано с витаминами, клетчаткой, ценными растительными веществами, полезными жирными кислотами в оливковом масле и в рыбе. Это идеальное питание для сердца.

В средиземноморской диете учитывается и общее количество потребляемых калорий. Например, фрукты и овощи следует употреблять не в дополнение, а вместо других калорийных продуктов.

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