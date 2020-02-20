Народные методы для лечения гриппа

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Хотим мы этого или нет, а неприятный период гриппа наступает каждый год

Этого очень заразного вирусного заболевания, которое связано с лихорадкой, усталостью, болью в суставах и, следовательно, ринитом и кашлем, следует избегать. Так что же делать, чтобы встать на ноги?

Как узнать, что у вас грипп?

Грипп - это заразное вирусное заболевание, вызываемое вирусом гриппа. Эта болезнь имеет очень быстрое начало. Пациент в основном страдает от боли в мышцах и суставах, озноба, общей усталости, головной боли или анорексии. Грипп также характеризуется лихорадкой, которая составляет около 38 градусов по Цельсию или выше. Вы также можете иметь кашель или насморк во время болезни.

Грипп может вывести из строя на очень долгое время. Тем не менее, вы можете бороться с ним не только с помощью аптечных лекарств, но и с помощью других мер, в том числе трав или проверенных рекомендаций для детей. Так что же делать с гриппом?

Постельный режим

Как только вы начнете наблюдать первые симптомы гриппа, по возможности, немедленно ложитесь спать. Покой и спокойствие в постели - всемогущие врачи.

Регулярно проветривайте

Давайте свежему воздуху войти в вашу комнату регулярно, даже зимой. Регулярная вентиляция повысит ваш иммунитет, освободит дыхательные пути, а также очистит помещение от скопившихся вирусов и бактерий.

Держите регулярный режим питья

Особенно, если у вас жар и ваше тело перегревается, регулярное потребление жидкости имеет важное значение. Пейте не менее двух литров чистой воды в течение дня. Зеленый чай и некоторые травяные чаи также очень полезны для вас.

Побалуйте себя натуральными витаминами

Грипп часто сопровождается анорексией. Даже во время этой болезни вы должны перебороть себя и постоянно потреблять повышенное количество фруктов и овощей, которые содержат витамины и минералы, необходимые для повышения иммунитета. При лечении гриппа сосредоточьтесь на цитрусовых.

Совет: Вы также можете снабжать свой организм свежими фруктовыми и овощными соками или смузи.

Побалуйте себя куриным бульоном

Куриный бульон также поставит вас на ноги во время гриппа, позволяя вашему телу более эффективно бороться с инфекцией. Этот суп особенно поможет вам в первые дни болезни, когда вы страдаете от потери аппетита. Куриный бульон будет снабжать вас необходимыми жидкостями, содержащаяся в нем соль будет удерживать воду в вашем организме, овощи будут снабжать вас витаминами и минералами, а курица будет давать вашему организму белки, которые вам необходимо вылечить.

Не забывайте про травы

Если у вас грипп, попробуйте также травяной чай. Особенно принимайте чай из шиповника или облепихи, который содержит большое количество витамина С, укрепляющего иммунную систему.

Хорошо, если вы будете пить чай липы с медом три раза в день. Наши бабушки уже знали, что липа обладает противовоспалительным действием, снижает жар, помогает при кашле и ангине, а также отлично растворяет слизь.

Что еще можно взять? Например, сироп подорожника, который облегчает дыхательные пути и помогает кашлять. Он также хорошо сочетается со свежим имбирным чаем, благодаря которому вы можете хорошо потеть под одеялом и предотвратить дальнейшее размножение вирусов в вашем организме.

Совет от бабушки



• Чтобы уменьшить жар, используйте компресс из холодного творога, который надо приложить на лоб или ступни.

• Лихорадка также сбивается уксусными носками. Сначала замочите носки в растворе воды и классического уксуса (соотношение 1: 1). Наденьте носки на ноги, оберните полотенцем и оставьте на полчаса.

• Во время гриппа также потребляют натуральные антибиотики, которые доказали противовирусные и антибактериальные свойства. В основном это лук, чеснок и хрен, ешьте в свежем виде. Побалуйте себя сыром с чесноком, яблочным хреном, тертым хреном с медом или подслащенным луковым сиропом.

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