Как восстановить вес и фигуру после родов

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Большинство женщин возвращаются из родильного дома не только с новорожденным наследником на руках, но и с лишними килограммами на талии и бедрах, что приводит их в уныние и к стрессу

Безусловно, мало кто из молодых мам желает оставлять все, как есть - большинство женщин активно пытаются после родов привести свой вес в норму и похудеть. Но далеко не у всех, к сожалению, это получается.

Чтобы восстановить свою фигуру, молодым мамам необходимо знать несколько простых советов, выполнение которых поможет им реализовать свою мечту и вернуть свой прежний вес. Итак, давайте разберемся, как же можно похудеть после родов?

Для начала женщина должна четко осознать необходимость избавления от накопившихся за период беременности килограммов. Только сильная мотивация может помочь молодой маме привести свой вес в норму. Если же вы пока еще не решили, нужно ли вам вновь становиться стройной, как раньше, или ваш сегодняшний вес вас, несмотря ни на что, устраивает, то и не стоит вступать в борьбу с лишними килограммами. Выиграть ее можно только при наличии сильного желания и мотивации.

Если у вас есть молоко и вы кормите своего малыша грудью, то сбросить лишний вес вам будет легче. Это связано с тем, что в этот период женщина все же не может себе позволить употреблять все то, что ей хочется - для того чтобы у ребенка нормализовалась работа желудка и кишечника, кормящая мама должна придерживаться определенной диеты.

Но, к сожалению, некоторые молодые мамы, привыкнув к еде «за двоих» во время вынашивания малыша, по-прежнему продолжают употреблять пищу большими порциями, чего делать уже не нужно. Такая ошибка вряд ли будет способствовать похудению, даже если вы будете употреблять в пищу только разрешенные в этот период продукты.

Многих мам волнует вопрос - если они уменьшат свои порции, получит ли их ребенок с их молоком все необходимое для развития и роста? Отвечаем - получит, причем брать это он будет частично и с ваших жировых отложений, что приведет к похуданию.

Молодым мамам, мечтающим расстаться с лишними килограммами, очень полезно вести активный образ жизни. Конечно, это не значит, что им сразу же после родов следует записываться в спортзал - даже регулярные прогулки с малышом на свежем воздухе помогут женщине бороться с лишним весом.

Чтобы убрать растянувшийся во время беременности живот, нужно поочередно "надувать" и как бы "втягивать" живот - это упражнение поможет восстановить тонус мышц живота. А через несколько месяцев после родов вы сможете начать качать пресс, что при регулярных занятиях непременно приведет к уменьшению объемов вашей талии.

Убрать лишние килограммы на ваших бедрах и сделать ваши ножки вновь стройными вам могут помочь самые обычные приседания. Делать их можно в любое удобное для вас время - чем чаще вы будете приседать, тем быстрее увидите желаемый результат.

Молодым мамам очень полезно плавание, поэтому, если у вас есть возможность посещать бассейн, не отказывайтесь от нее. Во время плавания у человека тренируются сразу несколько групп мышц, что поможет молодой маме быстрее добиться поставленной цели и похудеть. К тому же, плавание способствует нормализации работы нервной системы, что для недавно родившей женщины тоже весьма актуально.

Молодая мама также должна иметь возможность высыпаться и, хотя бы немного, отдыхать от своих тяжелых повседневных обязанностей. Известно, что хроническая усталость и постоянное недосыпание могут способствовать накоплению лишних килограммов. Поэтому близкие люди и родственники молодой мамы должны, в силу своих возможностей, помогать ей в уходе за малышом.

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