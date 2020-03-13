Подробно о меланоме: что может вызвать беспокойство

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Меланома - это группа меланоцитов (клеток, которые вырабатывают краситель - меланин), которые превратились в злокачественную опухоль

Когда лучше всего принять решение об удалении родимого пятна?

Если ваш врач скажет вам, чтобы их разрезать, лучше всего сделать операцию прямо сейчас - осенью или зимой. Этот тип лечения не следует проводить весной или летом (если в этом нет необходимости), потому что раны заживают хуже, когда мы сильно потеем. Кроме того, свежие шрамы не должны подвергаться воздействию солнца, так как они могут плохо заживать, зарастать и окрашиваться.

Является ли меланома распространенным заболеванием?

К счастью, не так много, но действительно опасно. В последние годы наблюдается некоторое увеличение заболеваемости, но, по оценкам дерматологов, это связано с лучшей, чем когда-либо, диагностикой заболевания и повышением осведомленности пациентов. Обнаруженная меланома не вызывает метастазов достаточно рано, и такая стадия не дает особых надежд. Другие виды рака кожи являются только локально злокачественными, то есть они фактически не метастазируют. К ним относятся базально-клеточный эпителий и плоскоклеточный рак. Они лечатся довольно легко и эффективно. Если они сокращаются быстро (чтобы предотвратить их рост до чудовищных размеров), они не должны вызывать беспокойство.

Что должно нас беспокоить?

Проще говоря - любые изменения: симметрия, цвет, размер, контур, форма, выпуклость родимого пятна. Родинка оценивается по так называемой ABCDE ключ.

- А - асимметрия - правильное родимое пятно должно быть симметричным в обеих плоскостях (вдоль вертикальной и горизонтальной оси). Если какая-либо часть начинает расти, необходимо обратиться к врачу.

- B-край - он должен быть ровным, четко выделяться из светлого цвета кожи Плохо, если оно становится размытым, нечетким, изношенным, заросшим.

- C-цвет - перейдите к врачу с отметкой, по которой вы извлекаете

- 3-4 цвета (от светло-коричневого до черного, с добавлением белого, красного). Типичный и «безвредный» невус однотонный, равномерный. Яркие знаки наименее подозреваемые.

- диаметр D - родинка свыше 5-7 мм не должна быть опасной, но требует консультации с дерматологом.

- E-возвышение - если плоское родимое пятно до сих пор начинает расти или в нем появляется выпуклый комок или узелок, это является причиной беспокойства и быстрого визита к врачу.

Кроме того, вызывают беспокойство такие симптомы, как зуд, кровотечение, покраснение или яркий ореол вокруг родимого пятна. Особенно тщательно нам нужно изучить родимые пятна, которые появляются около 50.-60. один год По статистике они чаще превращаются в меланому.

Родинки, бородавки ...

Мы часто говорим о поражениях кожи: родинка, бородавка. Между тем родинки не известны медицине, а бородавки - это совсем другая история.

- Вирусные бородавки образуются на руках, ногах и лице. Они бесцветные выпуклости кожи. Их удаляют хирургическим путем, замораживая жидким азотом или используя специальные лаки.

- Себорейные бородавки образуются в местах с сильным солнечным светом как признак эпидермального старения. Они выпуклые, грубые, слегка сальные на ощупь. Они могут быть цвета кожи, коричневые, черные. Только опытный врач будет знать, если это бородавка, родинка или меланома. Они хирургически удалены, очищены или заморожены.

Стоит знать

- Меланома - это группа меланоцитов (клеток, которые вырабатывают краситель - меланин), которые превратились в злокачественную опухоль. Меланоциты обнаруживаются в коже, слизистых оболочках и сосудистой оболочке глаза.

- Она обычно образуется в существующем пигментированном невусе или самопроизвольно возникает на коже. Он также может появляться в тех местах, где мы вообще этого не ожидаем: на внутренней стороне века и даже в заднем проходе.

- Раннюю меланому можно вылечить на сто процентов. Вот почему так важно регулярно проверять состояние кожи с помощью дерматоскопа.

Фото с сайта medsimptom.org

