Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 150 тысяч

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К утру воскресенья в мире насчитывается 152 901 человек, инфицированный коронавирусом COVID-19, число жертв заболевания достигло 5 801, выздоровели более 75,5 тысячи человек.

За сутки число больных увеличилось более чем на 12 тысяч, скончавшихся - на 414 человек, пишет "Интерфакс".

В материковом Китае зарегистрировано 80 844 больных (скончались 3 199), Италии - 21 157 (1 441), Иране - 12 729 (611), Южной Корее - 8 162 (75), Испании - 5 753 (183), Франции - 4 500 (91), Германии - 4 585 (9), США - 2 206 (49), на территории Японии с учетом круизного лайнера Diamond Princess - 1 412 (28), в Швейцарии - 1 189 (11), Великобритании - 1 140 (21), Норвегии - 1 090 (3).

Менее 1 тыс., но более 100 больных насчитывалось еще в 19 странах и районах мира: Нидерландах, Дании, Швеции, Австрии, Бельгии, Катаре, Сингапуре, Греции, Бахрейне, Малайзии, Австралии, Канаде, Гонконге, Бразилии, Израиле, Филиппинах, Ираке, Египте, Саудовской Аравии.

Эти данные приводит издание South China Morning Post, которое ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В России, по данным на 14 марта, число заболевших составляет 59 человек. Из них 56 - это россияне (55 "привезли" вирус из-за границы), двое граждан Китая, один гражданин Италии.