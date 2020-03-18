]]>
]]>
Главная Здоровье Новости

В России под меднаблюдение из-за COVID-19 поместили почти 18 тысяч человек

12:39 18.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Российские медики продолжают наблюдение за гражданами, которые приехали из неблагополучных по коронавирусу стран или имели контакты с заболевшими. Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные Роспотребнадзора, сейчас под контролем врачей находятся 17,9 тыс. человек.

"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 56991 человек, по состоянию на 17.03.2020 под контролем остаются 17 904 человека", - говорится сообщении ведомства.

Отмечается, что, по последним данным на среду, 18 марта, в России проведено 122 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию.

Накануне, 17 марта, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства озвучивала цифру в 110 тыс. тестов, причем, по ее словам, количество тестирований в России в ближайшее время будет увеличено кратно - минимум в два раза.

Тестированию подлежат, во-первых, прибывшие из неблагоприятных стран, во-вторых, контактные лица, и в-третьих - заболевшие ОРВИ, у которых выявлена пневмония, даже не связанная с коронавирусом.

Всего в стране, по состоянию на утро среды, зафиксировано 114 официальных случаев коронавирусной инфекции.

Темы: Коронавирус, Россия, Роспотребнадзор
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.03.2020, 14:03
Гость: Добрый селянин.

Сегодня прочитал:
- Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в России. Случай произошёл в гараже, где на хозяина гаража упал 200-килограммовый стеллаж с гречкой, рисом, тушёнкой и туалетной бумагой.
18.03.2020, 13:12
Гость: личный опыт

подкинули пиндосатанисты проблем России.
]]>


Загрузка...
]]>
]]>








]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации