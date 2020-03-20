Выбор роддома: что учесть, чтобы не ошибиться

12:22

Начинаете искать роддом? Мы расскажем, как сделать это правильно

Выбор роддома, максимально отвечающего всем требованиям будущей матери, — важная и сложная задача. Чтобы не ошибиться, надо учесть сразу несколько основополагающих критериев.

Фото с сайта pixabay.com

Перед каждой будущей мамой встает вопрос, какому роддому доверить процесс появления на свет малыша. Безусловно, роды — дело естественное, тщательно продуманное самой природой, но только команда грамотных специалистов и хорошо оснащенное медицинское учреждение могут гарантировать, что все пройдет без неприятных и опасных последствий. Поэтому женщины уделяют выбору роддома серьезное внимание, но не всегда знают, какие моменты действительно важны.

Готовимся заранее

Каждая женщина, имеющая родовой сертификат, может выбрать любой роддом, даже находящийся в другом городе. Задумано это для того, чтобы медицинские учреждения стремились повышать качество оказываемых услуг и тем самым привлекать пациенток.

Надо отметить, что эта система оказалась действенной, особенно в больших городах, где велика конкуренция. Жительницы маленьких населенных пунктов с единственным родильным отделением обычно предпочитают его, а не поездку за сотни километров, где рядом не будет никого из близких. Однако такая возможность у них есть.

Итак, имеем беременность и право выбора роддома, как его реализовать и когда? Прежде всего, не надо спешить. У вас будет достаточно времени, чтобы изучить предложения. Пока же регулярно посещайте врача, сдавайте анализы, проходите необходимые обследования, чтобы быть в курсе мельчайших подробностей о своем и малыша здоровье и развитии. Это важно, ведь при наличии каких-либо отклонений вам понадобится специфическая помощь, и уже из этого факта надо будет исходить при выборе медицинского учреждения.

Критерии выбора

Примерно к 30-й неделе беременности будущая мама уже знает обо всех нюансах своего положения. Поэтому самое время заняться поисками подходящего роддома и врача (если есть желание выбрать конкретного специалиста, но это уже только на платной основе).

Какой бы вариант вы ни предпочли — воспользоваться родовым сертификатом или оплатить весь процесс — основные критерии выбора подходящего медицинского учреждения одинаковы:

• расположение роддома,

• уровень квалификации персонала и наличие конкретных специалистов,

• оснащенность роддома,

• подход к родам,

• бытовые условия.

Пункты выстроены не по степени важности, каждый из них играет серьезную роль и должен быть учтен в процессе планирования. Разберемся с ними подробно.

Расположение роддома

Да, современные машины ездят быстро, телефоны всегда под рукой, но вряд ли путешествие в другой конец города под аккомпанемент схваток кому-то доставит удовольствие. К тому же бывают стремительные роды, предсказать которые невозможно.

Это не значит, что надо в обязательном порядке выбирать только близлежащие медицинские учреждения. Просто взвесьте все за и против, учтите свои возможности, желания и только после этого принимайте решение.

Уровень квалификации персонала и наличие конкретных специалистов

Бесплатные роды не дают права выбора врача и других специалистов, но зато никто не мешает вам разузнать все о квалификации персонала роддома. Также будет нелишним поинтересоваться, есть ли у них конкретные доктора, которые могут понадобиться. Например, не везде в штате присутствует реаниматолог, узкие специалисты.

При заключении договора женщина может сама определиться, с каким врачом рожать. Причем родзал не будет местом первой встречи со специалистом, он проведет консультации и будет отвечать на любые возникающие вопросы. Связаться можно лично или по телефону.

Фото с сайта mymsk.online

Оснащенность роддома

Убедитесь, что в учреждении есть все необходимое для выхаживания малышей. К сожалению, даже в XXI веке далеко не все роддома располагают специальными боксами для новорожденных, необходимыми для реанимации приборами и принадлежностями, не говоря уж о навыках персонала.

Когда счет идет буквально на минуты, ожидание бригады скорой помощи может стать роковым. Это особенно важно, когда в развитии плода есть какие-либо патологии, беременность протекает сложно и т. п.

Не менее важна оснащенность родзала, пред- и послеродовых палат. Удобные и функциональные кровати и кресла для рожениц, специальные принадлежности, облегчающие период схваток (гимнастические мячи, шведские стенки, бассейны и многое другое) также имеют важное значение, если процесс появления малыша на свет хочется запомнить как нечто светлое.

Подход к родам

Сейчас в приоритете естественность, но все хорошо в меру. К сожалению, случается, что нежелание врача вмешиваться в процесс родов оборачивается трагедией. Поэтому разузнайте заранее, как медицинский персонал учреждения относится к медикаментозной помощи при появлении малыша на свет.

Стоит заранее оговорить вопросы анестезии, потому что в некоторых местах всерьез считается, что терпеть — единственное правильное решение.

Важный момент — партнерские роды. Из модной привилегии они давно превратились в достаточно обыденное явление, но не все роддома имеют специально оснащенные палаты и условия. Поэтому если хотите рожать вместе с мужем или кем-то из родных, близких, учитывайте этот фактор.

Узнайте о том, как организовано пребывание мамы и малыша после его появления на свет. Находятся ли они постоянно в одной палате (что необходимо для формирования крепкой связи и налаживания правильного грудного вскармливания), или ребенок большую часть времени проводит отдельно. Возможно, вы захотите, чтобы малыша забирали на какое-то время — такая услуга часто предоставляется.

Кстати, о самом грудном вскармливании также будет не лишним побеспокоиться. Поинтересуйтесь, есть ли в роддоме грамотный консультант, прикармливают ли малышей смесями и дадут ли вам возможность отказаться от кормления ребенка, если вы этого не хотите. Это важно, потому что во многих роддомах женщину в ультимативной форме принуждают давать грудь младенцу, даже если она этого по какой-либо причине не желает.

Бытовые условия

Этот пункт оказался последним, но по факту для нормализации психологического состояния женщины до, во время и после родов бытовые условия крайне важны. Комфортный доступ к туалету и душу, удобные кровати для мамы и малыша, наличие в палате телевизора, кондиционера и многое другое очень важно.

Также обязательно надо заранее выяснить, будут ли у вас соседки. И не думайте, что все мечтают об отдельных палатах! Многие женщины, наоборот, не желают оставаться в одиночестве, чтобы было с кем пообщаться, поделиться опытом, в конце концов попросить присмотреть за малышом, когда надо ненадолго отлучиться. Обдумайте этот момент, только учитывайте, то в общие палаты обычно не пускают посетителей.

Мы рассмотрели самые важные вопросы при выборе роддома. Осталось узнать, где же искать на них ответы. Для начала посетите учреждения лично и рассмотрите все своими глазами. Затем отправляйтесь в интернет читать отзывы, но не принимайте их за чистую монету, старайтесь в каждом найти главное, отделить факты от эмоций. Кому-то могло быть некомфортно в роддоме, потому что санитарка один раз не так посмотрела, а отзыв будет целиком в темных тонах. Также не забудьте немного потусоваться на тематических форумах — тоже можно вынести для себя много полезного.

Выбирайте роддом с умом и тщательно, ведь это первое место, в котором окажется ваш малыш!

