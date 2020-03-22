Питаемся правильно после родов

20:36

Наконец-то ваш долгожданный малыш появился на свет!

Воодушевлённые статьями из журналов и Интернета, вы, наверняка, строите грандиозные планы, как будете развивать и закаливать ребёночка, какие игрушки ему подарите, а быть может, уже представляете, как впервые отправитесь с ним в кукольный театр, поедете путешествовать...

Но сейчас, в первые дни и недели после родов, перед вами стоит важная задача: сделать так, чтобы у крохи было достаточно полноценной пищи, маминого молочка.

С самого первого дня необходимо очень серьёзно подойти к вопросу о собственном питании: от этого напрямую зависит не только количество, но и качество молока. Таким образом, разумно сбалансировав свой рацион, вы заложите фундамент здоровья вашего малыша на всю жизнь.

Но что же такое правильное питание? Об этом написаны целые тома книг, и молодой маме впору запутаться во всевозможных советах и рекомендациях. Возможно ли выкормить ребёнка, при этом сохранив собственное здоровье, красоту и прекрасную фигуру.

Сразу после родов

В первые сутки после родов ваш организм находится в особом состоянии, поэтому и питание вам тоже потребуется необычное. Лучше всего вообще ничего не есть, чтобы дать организму отдохнуть. Особенно полезно воздержаться от приёма пищи, если у вас были разрывы: это способствует быстрому заживлению швов.

Но насиловать себя не надо: если вы голодны, приготовьте куриный бульон. Он быстро восстанавливает силы. Готовят бульон следующим образом: курицу заливают холодной водой; после того, как вода закипит, её сливают; потом снова заливают курицу холодной водой, которую тоже выливают, доведя до кипения. Варят бульон на третьей воде, добавив лук, морковь, чуть-чуть соли. В первые сутки разрешается выпить 1–2 стакана бульона.

Если есть аппетит, можно съесть два печёных зелёных яблока (лучше всего сорта «Антоновка» или «Семеренко»), 100–200 г лёгкой геркулесовой каши, овощной суп на воде, компот из сухофруктов.

А вот пить после родов надо много: в первые сутки норма жидкости составляет до 3-4 литров, во вторые – до 1 литра. Предпочтительнее «»сокращающий сбор»: крапива, тысячелистник, пастушья сумка (взять по 1,5 столовых лодки каждой травы на 1 литр кипятка, настоять, процедить). В 1-й день можно выпить 3-4 литра такого «чая». В первые 3-4 стакана неплохо добавить немного мёда и ломтик лимона.

На третьи сутки

На третьи сутки, как правило, приходит молоко, наливается грудь. В это день нужно постараться вообще не пить, а лишь смачивать губы. А ещё лучше приготовить клюквенный морс, разлить его в формочки для льда, заморозить и сосать, когда чувствуете жажду. Можно сосать дольку лимона.

Вся пища в этот день должна быть прохладной, так как от горячего приходит больше молока.

Питание с 4-го по 7-й день

Пока грудное вскармливание не наладится, пейте с оглядкой на состояние вашей груди до 800 мл жидкости. Ешьте каши: гречневую, пшённую, овсяную. Гречневая каша на воде – идеальная пища для кормящей мамы. Лучше всего её готовить в горшочке в духовке с добавлением тушёных овощей: моркови, кабачка, тыквы, репы, свёклы.

Тушёные или запечённые овощи и картофель можно есть и отдельно. Печёные яблоки – 2 раза в день по 2 штуки, суп овощный или фруктовый – 2 раза в день.

Ешьте понемногу перед каждым кормлением, если не успеваете, то ешьте, приложив ребёнка к груди.

Питание с 7-го по 21-й день

Выпивайте по 2 литра жидкости. Включите в рацион сухофрукты (это источник кальция, минералов и витаминов), белую нежирную рыбу, отварную говядину , немного кедровых орехов.

Питание с 21-го дня

Можно есть яйца, курицу, зелень, изредка ягоды, пить кефир.

Тянет на сладенькое? Включите в рацион кедровые орешки, сухофрукты, семечки.

Начиная со второго месяца

Когда грудное вскармливание стабилизируется, а ваше состояние нормализуется, постепенно расширяйте свой рацион. Однако помните: всё съеденное вами может отразиться на коже и стуле малыша, поэтому каждый новый продукт вводите в меню постепенно, проверяя, не вызывает ли он аллергию или расстройство пищеварения.

Если вы заметили негативную реакцию на какой-либо продукт, забудьте о нём на 2-3 недели, а потом попробуйте снова.

Кормящим мамам противопоказано:

• свежее молоко;

• копчёности;

• консервы

• жареная пища;

• высококалорийные продукты: сладости, изделия из дрожжевого теста, жирное мясо, сало;

• шоколад;

• кофе;

• алкоголь

• грибы;

• продукты, содержащие искусственные красители, консерванты, улучшители вкуса.

Не всем можно есть и кисломолочные продукты. Если у ребёнка маленький родничок или повышено внутричерепное давление, от них придётся отказаться.

Многие дети плохо реагируют на бобовые, капусту и огурцы – будьте осторожны с этими овощами.

Есть счастливые мамы, которым младенцы «позволяют» есть всё, других дети держат на жёсткой диете.

Смиритесь, через 1,5-2 года вы наверстаете упущенное.

Фото с сайта mama66.ru

