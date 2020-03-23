Боль в стопе: причины и лечение

19:26

Боль в стопе встречается гораздо реже, чем боль в пояснице, однако это не причина, чтобы не обращать на нее внимание

На стопе человека расположены множественные активные точки, связанные с разными внутренними органами, поэтому боль вполне может быть первым звоночком, указывающим на различные патологии.

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Что вызывает боли в стопе

Причины возникновения болей в разных точках стопы очень разнообразны, основные из них следующие:

- Переломы и трещины костной ткани;

- Венозная недостаточность и варикоз в области голеностопа и стопы;

- Заболевания мышечных тканей – миозиты, миалгии, причиной которых может быть переохлаждение, ушибы, разрывы и растяжения мышц;

- Неврома Мортона и другие патологии локальных нервных узлов;

- Сахарный диабет, в результате которого повреждаются суставы и сосуды;

- Вальгусная и варусная деформация;

- Плоскостопие – поперечное, продольное и комбинированное;

- Пяточная шпора и другие деформации костной ткани;

- Операции на костях стопы.

Характеристика боли

Симптомы различных заболеваний отличаются, но эти отличия чаще всего незначительные, поэтому простому человеку сложно самостоятельно оценить свое состояние:

- Дискомфорт в передней части стопы возле пальцев чаще всего возникает в случае воспалений. Обычно резкая боль возникает во время ходьбы, усиливается при интенсивной длительной ходьбе или беге, а ослабевает после сна или отдыха;

- При плоскостопии кроме боли в пальцах возникает болезненность в середине стопы, а также в области подъема при наступании на ногу. Эта патология может быть выявлена при внешнем осмотре стопы и во время пальпации стопы. Анатомические изменения, которые можно определить при осмотре, характерны для плоскостопия III-IV степени, в первых двух стадиях эти изменения незаметны;

- Метатарзалгия – нервное нарушение, характеризующееся тянущей острой болью под пальцами. Обычно она возникает при ношении неудобной обуви с узкими носками, в результате чего повреждаются нервные окончания. Боль проходит, когда человек находится в состоянии покоя, и не будет повторяться при условии, что он будет носить только удобную обувь с ортопедическими свойствами;

- При пяточной шпоре, а также при избыточном давлении на заднюю часть стопы возникает пульсирующая ноющая боль в ее задней части. При пальпации в области пятки прощупывается нарост, который образуется при увеличении объема костной ткани;

- Боли с внешней стороны стопы около лодыжки свидетельствует о поражении связок и локальных мышц. Эти боли могут отдавать в голень и бедро, они носят колющий и жгучий характер.

Боли в стопе – это чаще всего последствия возрастных изменений, ношения неправильной обуви – на высоком каблуке с острыми узкими носами, варикозного расширения, травм, инфекционных и воспалительных процессов в костной ткани. В некоторых случаях боли в стопе могут быть спровоцированы длительной ходьбой, усталостью, чрезмерными интенсивными спортивными занятиями.

Основные методы диагностики

Если боли в ступне вызваны заболеваниями внутренних органов, то следует обратиться к профильному специалисту. Иногда для уменьшения болей достаточно сменить обувь и уменьшить нагрузку на стопу, но если боли вызваны ортопедическими проблемами, то требуется специфическое лечение. В любом случае, чтобы определить, как лечить боль, надо диагностировать заболевание, что самостоятельно сделать невозможно.

Когда человек пытается самостоятельно лечить болезнь, то это в конечном итоге практически всегда приводит к осложнениям, которые только усугубляют проблему. Если Вы постоянно ощущаете боль в стопе, а смена обуви и щадящий режим не принесли никакого результата, то следует записаться на прием к специалисту на сайте Active-center.com.ua.

Для постановки диагноза потребуется полноценное обследование, в состав которого входят следующие мероприятия:

1. Первоначальный осмотр поврежденной области, в ходе которого врач определяет форму стопы, наличие или отсутствие костных образований, правильность расположения пальцев в вертикальной и горизонтальной плоскостях;

2. Дальнейшая диагностика включает инструментальные методы исследования:

• Рентгенография, позволяющая получить четкую фотографию в 2-х мерной плоскости;

• Компьютерная томография, при которой используются рентгеновские лучи, но благодаря особенностям конструкции аппарата, получается 3D-изображение;

• Магнитно-резонансная томография, для проведения которой используется явление ядерного магнитного резонанса;

• Снятие плантограммы – оттиска стопы. В норме на оттиске есть пустые места – в области продольного и поперечного сводов, на разных стадиях плоскостопия пустое пространство уменьшается, так как стопа уплощается и опускается на пол всей поверхностью.

Как избавиться от боли в стопе

Лечить боли в стопе следует в несколько этапов, но только после окончательной постановки диагноза и назначения врача.

Основные этапы терапии:

- Медикаментозное уменьшение боли и снятие воспаления. Это может быть внутренний прием препаратов, внутримышечные инъекции, новокаиновые блокады. Для усиления эффекта используются наружные мази, крема и растирания. Для их лучшего проникновение в подкожные слои мази, крема и жидкие лекарственные формы могут использоваться в ходе электропроцедур;

- Физиотерапевтические процедуры и массаж. Цель этого этапа – восстановление нормального кровообращения, тонуса мышц, двигательной активности;

- Комплекс специальных упражнений, который может использоваться в ходе лечения, реабилитации, а также в дальнейшем для профилактики рецидивов заболеваний.

Профилактика боли в стопах

Чтобы стопы не болели, надо придерживаться некоторых простых правил:

• Носить удобную обувь с ортопедическими свойствами. Дополнительно можно использовать специальную ортопедическую стельку. При плоскостопии для подбора обуви лучше обратиться к специалистам ортопедического салона, так как от стадии заболевания зависят некоторые особенности обуви, в некоторых случаях ее надо изготавливать в индивидуальном порядке;

• Ограничить время хождения на высоких каблуках и в обуви с узкими носками;

• Поддерживать постоянство веса тела, который не должен превышать нормы;

• Заниматься спортом, ограничить время неподвижного сидения за столом;

• При длительной ходьбе или вынужденном долгом стоянии, что характерно для некоторых видов профессиональной деятельности, обязательно носить обувь с ортопедическими свойствами.

