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Четвертый пациент с коронавирусом умер в Москве

22:35 27.03.2020
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В Москве умерла 56-летняя пациентка с подтвержденным результатом анализа на вирус COVID-19. Это уже четвертый случай смерти пациента с коронавирусом в столице.

«56-летняя пациентка не имела одного легкого после перенесенного онкологического заболевания. При поступлении в больницу у нее была подтверждена левосторонняя пневмония. Больная умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой»,— цитирует «Коммерсант» сообщение московского оперативного штаба по контролю за распространением инфекции.

Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции людям, имеющим хронические заболевания. Ранее 27 марта сообщалось о смерти 70-летней пациентки с коронавирусом. 25 марта в Москве от коронавируса умерли первые двое пожилых людей, 73 и 88 лет. Неделей ранее в столице умерла 79-летняя пациентка с пневмонией, возникшей в качестве осложнения при коронавирусе, и рядом других хронических заболеваний, причиной ее смерти был назван оторвавшийся тромб.

Общее число заболевших коронавирусом в России по данным на 27 марта составило 1036, больше всего случаев в Москве — 703.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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28.03.2020, 06:27
Гость: Штурман

В четырех погибших от осложений вызванных коронавирусом на страну с 145 млн. населением нет ничего необычного. В декабре и январе в стране гулял очередной сезонный грипп и от него наверно погибли в сотни раз больше чем от мышиного гриппа. Сезонный грипп был довольно тяжелым,школьникам пришлось (я сужу по своим внукам) несколько недель сидеть дома и количество кашляющих и чихаюших взрослых было много. Грипп всегда очень тяжело переносят хронически больные и старики и в этом нет ничего необычного. Моя бабушка умерла от гриппа в 93 года (1978г) и смерть пожилых от этой заразы и в том числе от коронавируса обычный факт. Поэтому не нужно падать в панику от количество погибших от коронавируса и трезво, с умом нужно заниматься профилактикой от этой заразы. При этом нужно знать что этот вирус очень коварен и от него погибают иногда здоровые молодые люди и поэтому нужно быть готовым к встрече с ним так как в стране большинство переболеют и этим гриппом. Берегите стариков и не делайте из себя героя. Носите маски чтобы не заражать других,мойте руки и придерживайтесь всех рекомендаций врачей.
28.03.2020, 02:48
Гость: Да

ЕСТЬ У НАС "ХРАБРЕЦЫ", КОТОРЫМ НИЧЕГО НЕ СТРАШНО...ЛОГИКА ПРОСТАЯ - НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ...КОЕ-КТО УМРЁТ...

Хочу напомнить - смертность явно зависит от концентрации заразы...так, в Италии 10 процентов погибших - врачи..и далеко не все пожилые или больные..

Да и первому китайскому доктору, написавшему про этот вирус, не было 40 лет..

То есть, если отпустить вожжи, больных будет под 70 процентов, многие будут в легкой форме носить вирус и заражать почти всех...

Но если их будет половина населения, то начнут умирать и молодые...
28.03.2020, 02:30
Гость: Да

Китайцы из Уханя говорят - мы сидели дома 2 месяца...

Наши к этому не готовы..так и будут без масок ходить и заражать друг друга, а тогда мы пойдём по пути Италии, да и Америки..

Кроме того, вчера, например, прилетели ещё 6 тысяч челок за день...

Их же не помещают в карантин, как в Израиле, на 2 недели?

Итальянцы выяснили - только введение статьи 5 лет за нарушение режима останавливает людей..
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