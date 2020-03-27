Четвертый пациент с коронавирусом умер в Москве

22:35

В Москве умерла 56-летняя пациентка с подтвержденным результатом анализа на вирус COVID-19. Это уже четвертый случай смерти пациента с коронавирусом в столице.

«56-летняя пациентка не имела одного легкого после перенесенного онкологического заболевания. При поступлении в больницу у нее была подтверждена левосторонняя пневмония. Больная умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой»,— цитирует «Коммерсант» сообщение московского оперативного штаба по контролю за распространением инфекции.

Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции людям, имеющим хронические заболевания. Ранее 27 марта сообщалось о смерти 70-летней пациентки с коронавирусом. 25 марта в Москве от коронавируса умерли первые двое пожилых людей, 73 и 88 лет. Неделей ранее в столице умерла 79-летняя пациентка с пневмонией, возникшей в качестве осложнения при коронавирусе, и рядом других хронических заболеваний, причиной ее смерти был назван оторвавшийся тромб.

Общее число заболевших коронавирусом в России по данным на 27 марта составило 1036, больше всего случаев в Москве — 703.