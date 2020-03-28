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Пациент с коронавирусом умер в Санкт-Петербурге

17:13 28.03.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Санкт-Петербурге в больнице имени Боткина умер зараженный коронавирусом пациент. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

«Буквально сегодня мы потеряли одного человека в больнице Боткинской, — цитирует Беглова Фонтанка.Ру. — У него был диагностирован [коронавирус], но причина и следствие будут определены после вскрытия. Он приехал первого числа, и определили только после 19 дней. То есть вирус живет не 14 дней, а до 28 дней и только тогда может проявиться».

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 264 случая коронавируса в 62 регионах. Большинство из них в Москве — 817 случаев заражения. 

Темы: Коронавирус, Санкт-Петербург
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Комментарии читателей
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29.03.2020, 00:01
Гость: Таки шо

А откунувшихся с короновирусом на органы разбирают? Чета все молчат об этом, хотя аккурат перед всей этой котовасией этот вопрос поднимался активно.
28.03.2020, 18:08
Гость: Остап

Мы все умрем. Но некоторые умрут раньше.
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