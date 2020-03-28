Пациент с коронавирусом умер в Санкт-Петербурге

17:13

В Санкт-Петербурге в больнице имени Боткина умер зараженный коронавирусом пациент. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

«Буквально сегодня мы потеряли одного человека в больнице Боткинской, — цитирует Беглова Фонтанка.Ру. — У него был диагностирован [коронавирус], но причина и следствие будут определены после вскрытия. Он приехал первого числа, и определили только после 19 дней. То есть вирус живет не 14 дней, а до 28 дней и только тогда может проявиться».

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 264 случая коронавируса в 62 регионах. Большинство из них в Москве — 817 случаев заражения.