Планируем пол будущего малыша - от реальности до казуистики

18:50

Каким будет пол будущего ребёнка, возможно сказать только после его зачатия. И эту данность уже ничего не сможет исправить

Именно 23-я пара хромосом содержит информацию о принадлежности к числу мужских или женских особей. Так пол будущего малыша определенно воплощается сперматозоидом, его Х- или Y-хромосомами. В то время как женские половые клетки содержат лишь Х-хромосомы.

Таким образом, сочетание Х-мужской и Х-женской половых хромосом в клетках зародыша приведёт к появлению на свет девочки, а сочетание Y-мужской и Х-женской — мальчика.

В условиях нынешнего развития генетической науки лишь метод предимплантационной генетической диагностики (ПГД) даёт практически 100% гарантию. Данное исследование проводится в рамках экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и, ввиду очень высокой стоимости, по строго медицинским показаниям, например: диагностика генетического заболевания, связанного с полом (гемофилия, мышечная дистрофия Дюшена).

Существующее же многообразие других способов планирования пола ребёнка основано в большей степени на многочисленных данных наблюдения, не имеет доказательную базу, но и не несёт никакого вреда. Рассмотрим несколько таких способов.

1. По овуляции

Процесс выхода яйцеклетки из зрелого фолликула яичника в маточную трубу называется овуляцией. Именно в это период и ещё непродолжительное время после этого (так как средняя длительность жизни яйцеклетки примерно 12 часов) возможно зачатие. Кто будет зачат: мальчик или девочка, решит «состязание» сперматозоидов.

Более активный, но менее выносливый сперматозоид с Y-хромосомой вероятнее всего победит, если половой акт произойдёт в день овуляции, в результате родится мальчик.

Не столь активный, но стойкий конкурент с Х-хромосомой «на борту», по-видимому, достигнет своей цели, если половой акт состоялся за пару дней до овуляции, когда носители мужского набора хромосом попросту закончили своё существование, в таком случае родится девочка. В среднем при регулярном менструальном цикле овуляция происходит за 14 дней до старта следующей менструации.

2. По крови

Считается, что кровь в организме женщины обновляется один раз в три года, в мужском —в четыре. Исходя из этого, европейские ученые предполагают, что будущий ребёнок будет иметь пол того родителя, чья кровь «моложе». Здесь следует отметить, что обильные кровотечения, хирургические операции, донорство и ряд других причин могут привести к внеочередному обновлению крови.

3. По зодиакальной принадлежности

Астрологи полагают, что пол будущего ребёнка зависит от того, в мужском или женском знаке зодиака находилась Луна в момент оплодотворения. Близнецы, Весы, Водолей, Лев, Овен, Стрелец относятся к мужским зодиакальным знакам. Дева, Козерог, Рак, Рыбы, Скорпион, Телец — традиционно женские астрологические знаки.

4. Различные таблицы и формулы

4.1 Древнекитайская таблица. Данная таблица была найдена китайскими учеными в храме, считается, что ее возраст 700 лет. Для планирования пола будущего ребёнка здесь нужно учитывать возраст матери и месяц зачатия. Есть мнение, что достоверность данных в таблице достигает 90% случаев.

4.2 Японские таблицы. Метод основан на вычислении по таблице определенного числа, его значение вытекает из данных о месяцах рождения будущих родителей. Затем по второй таблице это число соотносят с месяцем оплодотворения, таким образом определяют степень вероятности зачатия мальчика или девочки.

4.3 По группе крови и резус-фактору. Здесь учитывается группа крови семейной пары. В зависимости от их сочетания определяют возможный пол малыша. Так, если у женщины вторая группа крови, а у мужчины — первая, то, согласно этой теории, вероятность зачать мальчика выше, чем девочку. Резус-фактор также рекомендуется учитывать: положительный или отрицательный у обоих родителей — ожидайте девочку, разные у будущих матери и отца — вероятно родится мальчик.

4.4 Калмыкская формула. Народная медицина Калмыкии предлагает пользоваться следующей формулой: вычисляется возраст родителей ко дню овуляции (день, месяц и год), полученный возраст мужчины делят на четыре, женщины — на три. Пол будущего малыша соответствует полу того родителя, чье число больше.

4.5 Исследования Елены Шамриной. Более 25 лет Шамрина проводила исследования в области планирования пола будущего ребёнка. Она определила, что существует зависимость четности возраста будущей матери и половой принадлежности зачинаемого малыша. Формула здесь следующая: зачать девочку может женщина в кратном двум возрасте в кратные двум месяцы и в некратном двум возрасте в некратные двум месяцы; зачать мальчика может женщина кратного двум возраста в некратные двум месяцы и некратного двум возраста в кратные двум месяцы года.

Это интересно! Ученые полагают, что пол ребёнка может зависеть от уровня половых гормонов у будущих родителей. Так у мужчин длительно прибывающих на больших глубинах чаще появляются дочери, так как длительные погружения приводят к снижению уровня тестостерона. Та же закономерность просматривается для космонавтов и летчиков-испытателей. Полагают, что тестостерон увеличивает «живучесть» сперматозоидов с Y-хромосомным набором.

5. Диета

Французские ученые экспериментировали в области влияния питания будущих родителей на созидание пола ребёнка. Результаты позволили сделать заключение о том, что специальная диета может способствовать появлению на свет малыша с желанным полом. В качестве научной базы, они приводят данные о влиянии тех или иных микроэлементов в составе рациона на проницаемость мембраны яйцеклетки для сперматозоидов, несущих Х- или Y-хромосому.

Для зачатия девочки необходимо употреблять в пищу продукты богатые ионами магния и кальция. Это прежде всего сыр, йогурт, кефир, другие молочные продукты.

Следует отметить, что важно ограничить газированные напитки, крепкие чай и кофе, соленые и копченые продукты, шоколад.

Для зачатия мальчика необходимо употреблять в пищу продукты богатые ионами натрия и калия. В большом количестве эти ионы содержатся в бананах, абрикосах, черешне, грибах, картофеле. Не следует злоупотреблять орехами, сухофруктами, яичными желтками, морепродуктами. А вот солить продукты можно в более чем достаточном количестве.

6. Народные приметы

Таких примет существует огромное множество. Например, считается важным положение женщины и мужчины во время зачатия. Чтобы зачать мальчика, необходимо положить сапог под подушку, девочку — зеркальце или расческу. Всем известна примета основанная на форме живота во время беременности: «огурцом» — мальчик, круглый — девочка.

Приведённые здесь способы планирования пола будущего ребёнка многообразные и разноплановые, но ни один из них не гарантирует 100% результат. Пожалуй, лишь один фактор должен быть учтён на все сто — это желание быть родителями и принимать своего ребёнка каким бы полом его не наделила природа.

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