В Москве впервые умер от коронавируса пациент моложе 40 лет

08:14

Вечером 2 апреля оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом сообщил о первой смерти пациента с положительным результатом на COVID-19 моложе 40 лет.

Согласно данным штаба, у пациента была подтвержденная двусторонняя пневмония. "Пациент находился на искусственной вентиляции легких в течение трех дней. У него наблюдалась тахикардия, полиорганная недостаточность, и ряд других заболеваний", - цитирует сообщение штаба "Интерфакс".

Это уже двадцатый пациент с подтвержденным COVID-19, скончавшийся в Москве. Ранее о смерти 39-летнего пациента сообщил главный врач 40-й городской больницы в Коммунарке Денис Проценко.

"COVID - болезнь, которая может осложняться развитием тяжелого повреждения лёгких и нарушениями свёртывания крови. Выраженность этих осложнений зачастую является причиной смерти больных с коронавирусной инфекции.

И да, такие пациенты есть в Коммунарке (в утреннем отчёте они отмечены как «пациенты на ИВЛ». Увы, часть пациентов спасти не удаётся. Вчера вечером у нас умер пациент. По умершим пациентам я пишу обычно отдельный пост после того, как мы получаем результаты патологоанатомического исследования.

Пациент 39 лет, с ожирением и артериальной гипертензией умер от осложнений коронавирусной инфекции в виде острого респираторного дистресс-синдрома", - написал Проценко на своей странице в Facebook.

По данным на четверг, в Москве выявлено 2475 случаев заболевания коронавирусом, 140 человек выздоровели и выписались из больницы.