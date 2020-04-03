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В Москве впервые умер от коронавируса пациент моложе 40 лет

08:14 3.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Вечером 2 апреля оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом сообщил о первой смерти пациента с положительным результатом на COVID-19 моложе 40 лет.

Согласно данным штаба, у пациента была подтвержденная двусторонняя пневмония. "Пациент находился на искусственной вентиляции легких в течение трех дней. У него наблюдалась тахикардия, полиорганная недостаточность, и ряд других заболеваний", - цитирует сообщение штаба "Интерфакс".

Это уже двадцатый пациент с подтвержденным COVID-19, скончавшийся в Москве. Ранее о смерти 39-летнего пациента сообщил главный врач 40-й городской больницы в Коммунарке Денис Проценко.

"COVID - болезнь, которая может осложняться развитием тяжелого повреждения лёгких и нарушениями свёртывания крови. Выраженность этих осложнений зачастую является причиной смерти больных с коронавирусной инфекции.
И да, такие пациенты есть в Коммунарке (в утреннем отчёте они отмечены как «пациенты на ИВЛ». Увы, часть пациентов спасти не удаётся. Вчера вечером у нас умер пациент. По умершим пациентам я пишу обычно отдельный пост после того, как мы получаем результаты патологоанатомического исследования.
Пациент 39 лет, с ожирением и артериальной гипертензией умер от осложнений коронавирусной инфекции в виде острого респираторного дистресс-синдрома", - написал Проценко на своей странице в Facebook. 

По данным на четверг, в Москве выявлено 2475 случаев заболевания коронавирусом, 140 человек выздоровели и выписались из больницы.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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03.04.2020, 14:54
Гость: Да-да

нагнетают. А как же без этого всего, то есть без спецоперации "короновирус" можно было бы объяснить экономический коллапс в стране? Этот КВ просто спаситель, палочка-выручалочка для руководства страны, на него теперь спишут всЁ !
Вспомните "Операцию "Ы" и др...", где инсценировалась кража со взломом на складе. Ничего не напоминает?
03.04.2020, 11:23
Гость: Нагнетают панический бред

"""Согласно данным штаба, у пациента была подтвержденная двусторонняя пневмония. "Пациент находился на искусственной вентиляции легких в течение трех дней. У него наблюдалась тахикардия, полиорганная недостаточность, и ряд других заболеваний"""
>>>
И причем тут вообще "корнавирус"? Очень больной человек умер от пневмонии. Таких в РФ каждый год 35 тысяч умирает. Чем он отличается от них и почему его выделили отдельно? Только потому что ему сделали фейковый тест на неизвестно что названное "коронaвирусом"? Чушь!
03.04.2020, 10:59
Гость: Доктор айболит

вскрытие показало - что пациент умер от вскрытия.
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