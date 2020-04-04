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Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 4,7 тыс.

13:51 4.04.2020
Медицинский центр в Коммунарке © KM.RU, Кирилл Дуболев
Медицинский центр в Коммунарке © KM.RU, Кирилл Дуболев
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Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 582 и сейчас составляет 4731 в 78 регионах.

"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрирован 4731 случай коронавирусной инфекции в 78 регионах. Выписаны по выздоровлению всего за сутки 52 человека. Итого выписано - 333. За сутки умерли девять пациентов с коронавирусом. Всего умерли 43 человека", - цитирует ТАСС сообщение штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Отмечается, что также за сутки выздоровели 26 человек в Москве, 13 - в Московской области, пятеро - в Свердловской области, по двое - в Республике Крым и Псковской области. По одному человеку выписаны в Оренбургской и Волгоградской областях, Республике Хакасия, Рязанской области.

Семь летальных случаев зафиксированы за сутки в Москве, один в Костромской области и один в Приморском крае.

Темы: Коронавирус, Россия
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Комментарии читателей
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04.04.2020, 14:50
Гость: XeX

Пишите правильно с научной точки зрения. Не число "зараженных", а число сделанных подозрительнo-лажевых тестов, которые не прошли никаких проверок и испытаний. То, что этот конкретный коронавирус существует и вызывает какие-либо симптомы - до сих про не доказано строго микробиологически. Нет эпидемии "вируса" - есть эпидемия фейковых тестов, непонятно на что. Тесты на коронавирус - группоспецифичны, то есть не могут его отличить от других десятков коронавирусов, которые отвечают за 30% всех ОРВИ. Также, по данным китайской публикации, у теста больше 50% ложнопозитивного срабатывания. То есть в "коронaвирусники" записывают здоровых людей и переболевших насморком, а если нет симптомов - никого не пилит. Идиотия зашкаливает..
04.04.2020, 14:43
Гость: личный опыт

Уровень заражения остается на практически одинаковом уровне. Очень даже неплохо. Теперь главное - новые случаи завоза из-за границы прекратить.
04.04.2020, 14:29
Гость: Москва

это чирей на теле России.
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