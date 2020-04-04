Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 4,7 тыс.

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Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 582 и сейчас составляет 4731 в 78 регионах.

"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрирован 4731 случай коронавирусной инфекции в 78 регионах. Выписаны по выздоровлению всего за сутки 52 человека. Итого выписано - 333. За сутки умерли девять пациентов с коронавирусом. Всего умерли 43 человека", - цитирует ТАСС сообщение штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Отмечается, что также за сутки выздоровели 26 человек в Москве, 13 - в Московской области, пятеро - в Свердловской области, по двое - в Республике Крым и Псковской области. По одному человеку выписаны в Оренбургской и Волгоградской областях, Республике Хакасия, Рязанской области.

Семь летальных случаев зафиксированы за сутки в Москве, один в Костромской области и один в Приморском крае.