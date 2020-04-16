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Трамп объявил о готовности отправить аппараты ИВЛ в Россию

08:20 16.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент США Дональд Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), пишет "Интерфакс".

По данным агентства, Трамп считает, что из-за роста случаев коронавирусной инфекции России могут понядобиться дополнительные аппараты ИВЛ. США при необходимости окажут помошь с этим.

"Я думаю, что России понадобятся ИВЛ - у них непростая обстановка в Москве, мы им поможем", – заявил он, напомнив, что США еще предстоит наладить массовое производство ИВЛ.

Он также отметил, что США также готовы будут оказать помощь Италии, Испании, Франции и другим нуждающимся в ИВЛ странам.

В России на 15 апреля было зарегистрировано более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом и 198 смертей зараженных пациентов. При этом США остаются лидером по количеству заболевших: более 610 тысяч.

В начале апреля Россия отправила в США гуманитарный груз с медицинскими масками и медицинским оборудованием.

Темы: Дональд Трамп, Коронавирус, США
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Комментарии читателей
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16.04.2020, 09:23
Гость: kib

...а позже напишут "США СПАСЛИ МИР".Но уже поздно
16.04.2020, 09:09
Гость: Улыбнуло... :))

Поскольку ничего хорошего англосаксы не пришлют даже на цент.
А вот дерьмеца устаревшего или сломанного, но тоже за деньги - сколько угодно!
Они уже извлекли аппараты ИВЛ с консервации из госрезервов, бОльшая часть из которых сломана, которые и рассылали своим "партнёрам".
Так что большое спасибо за предложение, обойдёмся своими (исправными) средствами.
16.04.2020, 09:03
Гость: Старый евrей

Это те, которые некий "Илон Маск" сколхозил из автозапчастей? Вы это Трампу в ...... засуньте. Желательно вместе с Маском. "Помощь", да.
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