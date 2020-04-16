Трамп объявил о готовности отправить аппараты ИВЛ в Россию

08:20

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), пишет "Интерфакс".

По данным агентства, Трамп считает, что из-за роста случаев коронавирусной инфекции России могут понядобиться дополнительные аппараты ИВЛ. США при необходимости окажут помошь с этим.

"Я думаю, что России понадобятся ИВЛ - у них непростая обстановка в Москве, мы им поможем", – заявил он, напомнив, что США еще предстоит наладить массовое производство ИВЛ.

Он также отметил, что США также готовы будут оказать помощь Италии, Испании, Франции и другим нуждающимся в ИВЛ странам.

В России на 15 апреля было зарегистрировано более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом и 198 смертей зараженных пациентов. При этом США остаются лидером по количеству заболевших: более 610 тысяч.

В начале апреля Россия отправила в США гуманитарный груз с медицинскими масками и медицинским оборудованием.