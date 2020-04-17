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В России за сутки выявили 4069 новых случаев заражения коронавирусом

11:33 17.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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В России за минувшие сутки зарегистрированы еще 4069 заболевших COVID-19. 

Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 32 008 случаев в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 2 590. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 286 человек.

Общее число жертв заболевания достигло 273 человек, за последние сутки в стране умер 41 человек с коронавирусной инфекцией.

По данным экспертов, инфекционный процесс в России находится на стадии роста. По прогнозам эта тенденция пока сохранится. В столичной мэрии заявили, что пик эпидемии ожидается в ближайшие 2-3 недели.

Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) подвержены 185 стран. По информации ВОЗ, в мире зарегистрировано почти два миллиона заболевших, свыше 131 тысяч умерли.

В то же время, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, заразились уже более двух миллионов человек, 146 тысяч погибли. Наибольшее число жертв — в США, Италии, Испании, Франции и Великобритании. Китай — изначальный эпицентр вспышки — несколько недель назад объявил о победе над эпидемией.

Темы: Коронавирус, Россия
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Комментарии читателей
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17.04.2020, 17:02
Гость: Ну

как вы все не понимаете, что использование маски приносит больше вреда, чем пользы. Человек вынужден постоянно вдыхать свой же воздух и в его лёгких образуется БАКТЕРИАЛЬНЫЙ СУП, который может спровоцировать воспалительный процесс...
Маски надо носить медицинским работникам при работе с инфицированными, а также всем людям, но исключительно и ТОЛЬКО В МЕСТАХ МАССОВЫХ СКОПЛЕНИЙ людей.
Я иду по абсолютно пустой улице, а на встречу идёт мужик в маске, один на всю улицу. И он искренне верит, что делает правильно.
17.04.2020, 16:47
Гость: Вологда личному опыту

Это спецкурс
--------------
Ты забыл приплести мировую закулису и Старгородский ЗАГС.
17.04.2020, 16:40
Гость: Непросто догнать США и Италию,

но постараются перегнать.
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