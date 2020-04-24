За сутки в России выявлено 5849 новых заболевших коронавирусом

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За минувшие сутки в России зафиксировано 5 849 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Больше всего впервые заболевших выявлено в Москве - 2 957 человек. Таким образом в столице с начала эпидемии зафиксировано 36 897 заболевших.

Далее следуют Московская область (611 новых случаев), Санкт-Петербург (253 новых случая) и Республика Дагестан (113 новых случаев).

Всего в Российской Федерации зарегистрировано 68 622 случаев (+9,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 60 человек, из них 37 - в Москве. За весь период по России умерло 615 человек.

Количество выздоровевших возросло до 5 568, за последние 24 часа в России полностью выздоровели 677 человек.