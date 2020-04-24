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За сутки в России выявлено 5849 новых заболевших коронавирусом

11:11 24.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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За минувшие сутки в России зафиксировано 5 849 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Больше всего впервые заболевших выявлено в Москве - 2 957 человек. Таким образом в столице с начала эпидемии зафиксировано 36 897 заболевших.

Далее следуют Московская область (611 новых случаев), Санкт-Петербург (253 новых случая) и Республика Дагестан (113 новых случаев).

Всего в Российской Федерации зарегистрировано 68 622 случаев (+9,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 60 человек, из них 37 - в Москве. За весь период по России умерло 615 человек.

Количество выздоровевших возросло до 5 568, за последние 24 часа в России полностью выздоровели 677 человек.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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24.04.2020, 18:53
Гость: Вася

Интересно, какую цель приследуют те, кто затеял всю эту спецоперацию, под предлогом борьбы с вирусом???
24.04.2020, 18:19
Гость: Евгений В

Основные пункты заражения: магазины, аптеки, рынки, общественный транспорт, поликлиники, кинотеатры и театры, прочие общественные мероприятия.
У нас в Сибири это все свободно, полиция и нац. гвардия в основном борется с единицами, теми кто едет на личном автомобиле в свой огород, чтобы посадить картофель, кто приехал на водоем и сидит один с удочкой. Перекрыли дороги, КПП, кордоны как раз против тех, кто наименее опасен. Зачем и почему? Настоящие вредители.
Ну как их не поругать, а заодно и всю власть РФ?
24.04.2020, 18:01
Гость: иван з.

Пара тысяч заражённых тоже не выход. Теоретически, конечно, можно жёстким карантином практически полностью остановить распространение вируса. А что потом? Сохранять жёсткий карантин до появления вакцины? Когда она появится?
Выбранная стратегия пока себя оправдывает. Здравоохранение справляется, трупы на улицах и стадионах не валяются. Иммунитет в обществе, думаю, потихоньку накапливается. Проблем, конечно, много, но жизнь не остановилась.
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