Госпитали для больных COVID откроют в парке «Патриот» и «Крокус Сити Холле»

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Власти Подмосковья планируют развернуть два инфекционных госпиталя на территориях военного парка "Патриот" и в концертном зале-транформере "Крокус Сити Холл".

Об этом заявил глава Московской области Андрей Воробьев. По словам губернатора, каждый госпиталь будет рассчитан на 1,5 тыс. коек. Они будут оснащены аппаратами для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и возможностью подачи кислорода.

Госпитали будут принимать пациентов с подозрением на COVID-19.

Как отметил Воробьев, количество заболевших коронавирусной инфекцией будет расти. "В следующем месяце Московскую область, возможно, ждет еще более сложный период", - пояснил Воробьев, добавив, что общее количество койко-мест для инфекционных больных планируется увеличить до 11-12 тысяч.

В пресс-службе Crocus Group изданию РБК сообщили, что с правительством Московской области ведутся переговоры о развертывании госпиталя в здании концертной площадке. Они отмечают, что подобный госпиталь можно будет развернуть за 5-6 дней.

Как пишет РИА Новости, сейчас власти Подмосковья занимаются расселением медицинских работников. Так более 1 тысячи медработников из 34 больниц уже переехали в ближайшие отели, им предоставлен бесплатный проезд, питание, выделены средства на региональные доплаты.