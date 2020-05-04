Аллергия: почему так важно ее лечить

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Аллергия не только опасна, но и коварна. Ее сигналы мы не всегда можем правильно распознать

Однако только своевременное распознавание, лечение и предотвращение влияния аллергенов гарантируют, что аллергия не будет прогрессировать и угрожать организму еще больше. Не стоит недооценивать это заболевание, даже если вам кажется, что оно не серьезно и не опасно.

Фото с сайта pixabay.com

Очень часто симптомы аллергии неправильно воспринимаются нами как симптомы вирусной инфекции. Когда мы начинаем чихать и у нас текут сопли, мы думаем, что во всем виноват вирус и что у нас понизился иммунитет. Конечно, исключать простуду или вирусное заболевание не стоит, но нужно рассмотреть и другие симптомы.

Давайте сравним простуду и симптомы аллергического ринита. Вирусная инфекция проявляется через мышечную боль, иногда боль в животе, повышение температуры тела, ощущение «ломки». Часто эти симптомы присутствуют еще до появления насморка. Однако аллергия таких симптомов не имеет. Для людей с аллергией характерно чихание приступами, много раз подряд.

Еще одно существенное отличие - это то, что во время простуды вы будете отдавать себе отчет о том, что чувствуете себя ужасно, аллергик же часто не придает значение своему состоянию, так как не испытывает недомогания.

Аллергия может проявляться с разной скоростью. Иногда быстро, а иногда на то, чтобы она проявилась, уходит много времени. Быстрое переживание неприятных симптомов после контакта с сенсибилизирующим веществом является в какой-то степени плюсом (хотя у самого аллергика может быть другое мнение). Быстрота проявления симптомов позволяет так же быстро реагировать.

При появлении симптомов аллергии вы сразу можете сделать некоторые выводы, определить аллерген и попытаться защитить себя от его воздействия. Однако устанавливают конкретные аллергены крайне редко. По оценкам аллергологов, только в 5% случаев ясно, на что именно идет такая реакция организма. Если вы что-то съели пару дней назад и только сегодня почувствовали дискомфорт, то установить причинно-следственную связь будет довольно сложно и будет вероятность ошибок в определении аллергена.

Маскированные формы аллергии составляют до 95% всех случаев. Невозможность идентификации аллергена, плохо обозначенные и неспецифические симптомы означают, что вы еще долго сможете подвергать ваше здоровье воздействию вредного для вас вещества, даже не подозревая об этом.

Представьте человека, испытывающего усталость, головную боль, снижение физической работоспособности, периодическую гиперактивность, неровное сердцебиение, приступы сонливости, озноб, бессонницу, уныние...За таким резким и комплексным ухудшением психофизического состояния может запросто стоять воздействующий на человека аллерген.

В мозге человека, страдающего аллергией, дела идут не очень хорошо, отсюда и трудности с концентрацией внимания, умственной работоспособностью, проблемы с обучением. Иногда к вышеперечисленным симптомам добавляется и зуд.

Фото с сайта healthperfect.ru

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Другие известные проявления аллергии - это кожные поражения (крапивница, отек Квинке, атопический дерматит). Отек Квинке заслуживает особого внимания - иногда губы после контакта с аллергеном увеличиваются в размерах до чудовищных размеров. И хорошо, если дело дошло только до губ. В более тяжелых формах отек может также поражать слизистые оболочки рта и дыхательных путей.

Некоторые воспаления слизистых оболочек, особенно в дыхательной системе, опасны. Иногда они могут быть просто неприятны, например, когда у нас насморк, а нос зудит и жжет. Однако есть и более серьезные последствия. Воспаления слизистых оболочек могут привести к набуханию бронхиального дерева, обильному выделению слизи, из-за чего затрудняется дыхание, появляется хрипота, иногда почти невозможно дышать - газообмен в легких падает до критически низких значений, и человек начинает задыхаться.

Если пошли такие симптомы, то, по мнению аллергологов, аллергия перешла на новый уровень. Причин возникновения острой формы может быть много - аллергия, возможно, плохо лечилась или долго не распознавалась.

Аллергия может проявиться уже в первые месяцы жизни. Она может начаться у новорожденных с атопическим дерматитом и развиться до астмы в течение многих лет. В таких случаях важна бдительность родителей и консультирование с хорошим специалистом. Ранняя диагностика и лечение аллергии могут препятствовать ее развитию и переходу к острой форме.

Другие известные симптомы аллергии связаны с пищеварительной системой, которая также покрыта чувствительной слизистой оболочкой. Наиболее распространенными тревожными сигналами являются гастроэнтерит, диарея, вздутие живота с появлением неприятных запахов.

Важно не недооценивать такие сигналы. Все в организме человека связано друг с другом.

Аллергия также может вызывать следующие проблемы с мочевым пузырем: частое и обильное мочеиспускание (полиурия), затрудненное мочеиспускание, нейрогенный мочевой пузырь и склонность к бактериальным инфекциям мочевыводящих путей. Пациенты, страдающие аллергией, могут также испытывать мышечные боли и псевдоревматизм.

Анафилактический шок

Наиболее опасное последствие аллергии - анафилактический шок, также называемый анафилаксией. Это наиболее серьезное клиническое осложнение или, возможно, развитие системной аллергии.

Он вызван реакцией взаимодействия антител IgE с аллергеном, который является веществом, немедленно попадающим в кровь. Чаще всего это наркотик или вещество,которое попадает в организм при укусе насекомого.

В результате этого в больших количествах высвобождаются сильные медиаторы воспаления. Защищая организм от повышенного количества токсичного аллергена, они делают все возможное - сужают дыхательные пути и в дальнейшем расширяют сосудистую систему.

После внезапного укуса шершня или инъекции пенициллина или сыворотки, реже после употребления очень аллергической пищи организм реагирует остро. В организме происходит борьба, в ходе которой тело сражается, применяя тяжелую артиллерию и химическое оружие. Ожесточенная битва иммуноглобилина и аллергенов IgE - это боевая тревога. Химическое оружие, включая гистамин, начинает работать. Ограничений нет, в ход идет все, потому что у организма есть задача спастись.

Кровеносные сосуды расширены, поэтому давление падает. Сердце хочет компенсировать это своей работой, поэтому его ритм ускоряется. Пониженное давление означает, что мало крови течет к сердцу. Сердце работает быстро, но для его работы необходим кислород. Между тем, легкие забиты. Кислорода недостаточно, давление упало, сердце устало, мозг, который не был снабжен кислородом, умирает. Отек легких, сердечная недостаточность, смерть.

Выводы из всего этого очевидны:

1. Знайте свои аллергены. Избегайте их, как огонь.

2. Найдите хорошего аллерголога.

3. Всегда имейте при себе те препараты, которые вам необходимы - они могут спасти вам жизнь.

4. Пройдите обследование и проконсультируйтесь со специалистами.

