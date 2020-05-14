Метеозависимость у женщин: симптомы и лечение

10:13

Метеозависимостью называют нарушения в организме, связанные с переменой погодных условий

Слабость, головные боли, снижение работоспособности, одышка, боли в сердце, нарушения сна: это лишь небольшой список симптомов, которые испытывают люди с метеозависимостью при смене атмосферного давления, температуры или влажности за окном. Доказана связь между метеочувствительностью и риском возникновения инсультов, сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому игнорировать симптомы метеозависимости нельзя, важно обратиться за помощью к грамотному специалисту до наступления сосудистой катастрофы.

Причины метеозависимости

В норме человек не ощущает на себе изменения погоды. Это возможно благодаря слаженной работе двух отделов вегетативной нервной системы (ВНС) – симпатического и парасимпатического. Человек становится неспособным адекватно отвечать на смену погоды при возникновении дисбаланса в ВНС, который может развиваться у женщин при:

- сильных эмоциональных переживаниях;

- гормональном сбое;

- беременности и после родов;

- менопаузе;

- сердечно-сосудистых заболеваниях;

- патологиях нервной системы;

- травмах головного мозга;

Прослеживается и генетическая предрасположенность: если родители тяжело переносят перемену погоды, то следует ожидать, что с такой же проблемой столкнутся их дети. Женщины старше 40 лет тоже находятся в группе риска, так как тонус сосудов снижается, у них уже могут присутствовать хронические заболевания.

Симптомы метеозависимости у женщин

Реакции на перепады погоды разнообразны. Наиболее распространенные жалобы женщин, обращающихся за помощью с метеочувствительностью:

- недомогание, слабость;

- снижение работоспособности;

- перепады настроения;

- головные боли и головокружение;

- нарушения сердечного ритма, тахикардия, боли в сердечной области;

- боли в суставах;

- панические атаки;

- нарушения менструального цикла;

- шум в ушах;

- отсутствие аппетита;

- резкие скачки артериального давления;

- мушки перед глазами.

У метеочувствительных женщин с вегето-сосудистой дистонией в период магнитных бурь увеличиваются риски возникновения инсультов и инфарктов, обостряются психические и соматические заболевания. Могут возникать боли в местах бывших переломах, ломота в суставах. Из-за снижения внимательности и концентрации внимания метеочувствительные люди в период перемены погоды могут попадать в дорожно-транспортные происшествия и другие неурядицы, страдает их карьера. Часто вышеперечисленные симптомы не воспринимаются женщинами всерьез: они считают, что все пройдет самостоятельно или после приема таблетки. Со временем они становятся постоянными пациентками кардиолога, невролога и других узких специалистов, получают лечение по поводу гипертонической болезни, мигрени и т.д. Причина симптоматики в этом случае не устраняется, поэтому проблема сохраняется и может вызвать серьезные отклонения в здоровье.

Диагностика метеочувствительности

Для того, чтобы поставить верный диагноз, важно определить и учитывать связь имеющихся симптомов с погодными условиями. В этом случае уже есть основания провести прицельное исследование деятельности симпатической и парасимпатической нервной системы.

В клиническом центре вегетативной неврологии пациенткам предлагается пройти быструю диагностику состояния, которая не займет больше 2-х часов. Используемые методы безболезненны, практически не имеют противопоказаний, выполняются обученным медицинским персоналом. Для выявления метеочувствительности после опроса и осмотра применяется:

1. Тепловизионная диагностика – врачом производится компьютерный анализ инфракрасного излучения с тела пациентки. Исследование позволяет выявить патологическую работу вегетативных узлов, локализацию «болеющих» участков, чтобы в дальнейшем в ходе лечения можно было прицельно на них воздействовать.

2. Кардиоритмография – анализ колебаний ритма сердечных сокращений вначале в покое, а затем при выполнении физических упражнений. Данный метод изначально был разработан для оценки деятельности ВНС у будущих космонавтов, чтобы определить их готовность к напряженным условиям в космосе.

Лечение

По завершению диагностики врачом центра составляется индивидуальный план лечения метеочувствительности, а точнее – причины ее появления. Важно обращаться к врачу при появлении первых признаков метеочувствительности, так как в этом случае лечение будет занимать меньше времени, а последствия от заболевания не будут плачевными.

С помощью методик, которые применяются в клиническом центре вегетативной неврологии, удается вернуть баланс между симпатической и парасимпатической системой. Это означает, что уходят не только симптомы метеочувствительности в настоящем времени: происходит устранение заболевания в целом, так как ВНС начинает функционировать правильно. Врачи редко используют лекарственные средства (только с целью снятия острых симптомов), так как они не устраняют первопричину возникшей проблемы и дают лишь временный эффект. Основные методы, используемые специалистами центра:

1. Невральная терапия – в область пораженных нервных центров вводится анестетик в малых дозах.

2. Комплексная физиотерапия – обычно используют сочетание лазерной терапии, магнитотерапии и цветоритмотерапии. Осуществляется мягкое и разнонаправленное действие на организм.

На всем протяжении терапии врач держит связь с пациенткой, отслеживают динамику ее состояния, по необходимости корректирует лечебные мероприятия. Все лечение проводится в амбулаторных условиях, в госпитализации женщины нет необходимости. Средняя длительность курса, которая необходима для достижения результата – 10 сеансов.