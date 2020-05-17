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Эпидемиолог из КНР рассказал о молчании властей Уханя о вспышке COVID-19

15:41 17.05.2020
Фото с сайта commons.wikimedia.org
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Ведущий китайский эпидемиолог и пульмонолог Чжун Наньшань заявил в интервью CNN, что власти китайского города Ухань, где был впервые зафиксирован случай заражения новым коронавирусом, поначалу умалчивали ключевые подробности о масштабах вспышки заболевания.

Именно Чжун Наньшань, прибывший в Ухань 18 января, спустя два дня публично подтвердил, что коронавирус может передаваться от человека к человеку, в то время как уханьские власти неделями повторяли, что доказательств этому нет, и называли вспышку "предотвратимой и контролируемой".

"В то время местные власти не хотели говорить правду. В самом начале они молчали, и тогда я сказал, что, возможно, у нас заражается (большее) количество людей", - приводит слова Чжун Наньшаня "Интерфакс".

По словам эпидемиолога, у него возникли подозрения после того, как официальное число заболевших в Ухане - 41 человек - не менялось на протяжении десяти дней, в то время как уже появлялись данные об инфицированных за рубежом. Он заявил, что продолжал задавать вопросы местным властям, после чего они "очень неохотно" предоставили реальные данные: по состоянию на 20 января общее число случаев COVID-19 в Ухане достигло 198 человек, трое скончались. Кроме того, тогда же стало известно о заражении 13 медработников.

Хотя Чжун Наньшань и признает занижение числа заболевших на начальном этапе эпидемии, он отвергает обвинения в недостоверности официальной статистики властей Китая по коронавирусу. В частности, подобные заявления делал президент США Дональд Трамп, утверждавший, что по числу умерших от COVID-19 лидируют не Соединенные Штаты, а Китай.

Ученый также отверг теорию Трампа и госсекретаря США Майка Помпео о том, что коронавирус вышел из лаборатории. Он привел слова своего "хорошего друга" вирусолога Ши Чжэнли, руководящую лабораторией в Уханьском институте вирусологии, которая назвала эту теорию "нелепой", поскольку в лаборатории нет необходимых для создания искусственного вируса человеческих ресурсов и оборудования. 

Темы: Коронавирус, Китай, Вирусные заболевания и их лечение
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Комментарии читателей
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17.05.2020, 17:30
Гость: НЕ ВЕРЮ)))

ТОЖЕ ИГРАЕТ НА ДУДКУ ВОЗ НЕТ НИКАКОГО КОИД19. ЭТО БОРЬБА НА
ПОРАБОЩЕНИЕ ПРАВ НАРОДА . ЭТО ПРЕЛЮДИЯ НОВОГО ФЕОДАЛЬНОГО СТРОЯ.
ПОЭТОМУ НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ НИКОМУ ВСЕ ЭТО СПРОВОЦИРОВАНО!!!
17.05.2020, 16:55
Гость: blog2038,.

Перевожу: запахло жареным и Пекин пытается соскочить используя Вухань как мальчика для битья.
.
Проблема с этим подходом в том, что вирус зародился не на рынке Вуханя, а в лаборатории Пекина - уверен, что власти Вуханя узнали о наличии вируса намного позже Пекина.
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