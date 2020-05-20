Пожаловавшимся на невыплату надбавок кубанским фельдшерам грозят уголовкой

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Пожаловавшихся на отсутствие президентских доплат кубанских фельдшеров заподозрили в экстремизме, медикам грозят уголовными делами, рассказал изданию «Подъём» сотрудник станции скорой помощи при Абинской районной больнице.

«18 мая, когда мы записали обращение, старший фельдшер, как мы думаем, позвонил в прокуратуру и пожаловался, что мы подрываем работу скорой помощи. Потом ролик появился в сети, и всех, кто был на видео, начали вызывать в прокуратуру, а затем в СК. Там спрашивали: «Почему вы считаете, что вам положены выплаты, возили ли вы covid-больных, откуда вы знаете, что они болели?» Когда мне позвонили из прокуратуры и спросили то же самое, я сказал: «Мы считаем, что выплаты положены, потому что их пообещал президент». После этого ко мне домой приехал опер и сказал: «Если это не прекратится, дальше будет работать ФСБ, они заинтересованы».

Водителя, который был на видео, позвали в прокуратуру и начали там говорить: «Ты организатор экстремизма, мы тебя сейчас лет на 12 посадим».

По словам собеседника «Подъёма», выплаты за работу с covid-пациентами получили только отдельные сотрудники больницы. Но даже у них доплата составила меньше обещанных 25 тысяч.