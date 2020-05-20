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Пожаловавшимся на невыплату надбавок кубанским фельдшерам грозят уголовкой

21:21 20.05.2020
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Пожаловавшихся на отсутствие президентских доплат кубанских фельдшеров заподозрили в экстремизме, медикам грозят уголовными делами, рассказал изданию «Подъём» сотрудник станции скорой помощи при Абинской районной больнице. 

«18 мая, когда мы записали обращение, старший фельдшер, как мы думаем, позвонил в прокуратуру и пожаловался, что мы подрываем работу скорой помощи. Потом ролик появился в сети, и всех, кто был на видео, начали вызывать в прокуратуру, а затем в СК. Там спрашивали: «Почему вы считаете, что вам положены выплаты, возили ли вы covid-больных, откуда вы знаете, что они болели?» Когда мне позвонили из прокуратуры и спросили то же самое, я сказал: «Мы считаем, что выплаты положены, потому что их пообещал президент». После этого ко мне домой приехал опер и сказал: «Если это не прекратится, дальше будет работать ФСБ, они заинтересованы».

Водителя, который был на видео, позвали в прокуратуру и начали там говорить: «Ты организатор экстремизма, мы тебя сейчас лет на 12 посадим».

По словам собеседника «Подъёма», выплаты за работу с covid-пациентами получили только отдельные сотрудники больницы. Но даже у них доплата составила меньше обещанных 25 тысяч.

Темы: Коронавирус, Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
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21.05.2020, 00:57
Гость: Всё решает только Суд

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21.05.2020, 00:34
Гость: Все правильно,

кто еще, кроме агентов госдепа и экстремистов, может жаловаться на то, что не выполняются обещания несменяемого?
20.05.2020, 22:56
Гость: Гость

это что - у меня намного интереснее. вообщем вычислила я сегодня наконец-то - чего это мне устроили такой цирк с этой гарячей водой. вы не поверите - именно в марте у них поменялся директор. и это именно тот человек из-за которого мне пришлось уйти из администрации - он тогда был первым замом и исполняющим обязанности губернатора. прикиньте - ушла из белого дома в этот несчастный колхоз - фактически из центра города в деревню - вообщем что-то типа ссылки в сибирь. а теперь он директор этого предприятия - и в своей новой должности первым делом решил устроить мне веселую жизнь. причем он реально нарушил закон - я даже не знаю кому мне сразу пожаловаться - думаю может премьеру написать. прикиньте - столько лет уже прошло - почти четыре. а он меня до сих пор помнит. более того - даже закон ради меня нарушил - хотя он ведь бывший адвокат. в смысле этот придурок устроил весь этот цирк только ради того чтобы я к нему пришла на прием. жалко все-таки что я его жену не знаю. да наверное далеко не каждая женщина готова сбежать от главы региона в деревню к коровам. если так дальше пойдет - то такими темпами мне придется даже от президента сбегать. а еще говорят что у меня слишком завышенная самооценка. нифига...
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